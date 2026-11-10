La saison 2026 de l’écurie Alpine en catégorie Hypercar du championnat du monde d’endurance s’est donc terminée par une belle seconde place acquise par la voiture pilotée par Jules Gounon et Victor Martins. Un beau résultat pour le constructeur qui finit à la cinquième place du classement derrière Toyota, BMW, Ferrari et Cadillac (victorieux lors des 6 Heures de Monza le week-end dernier) et loin devant Peugeot (122 points contre seulement 42 à l’écurie au lion).

Comme annoncé par le nouveau directeur de Renault François Provost, Alpine met fin à ses activités dans le championnat du monde d’endurance, laissant son partenaire Signatech sans solution pour 2027 (après avoir évoqué un éventuel rachat d’autres groupes comme BYD). Le groupe Renault se concentrera désormais exclusivement sur la Formule 1, seul programme majeur qu’il lui reste en sport automobile.

Le site de Viry-Châtillon totalement supprimé

Cette fin du programme Alpine en endurance coïncide avec l’arrêt total des activités du groupe Renault à Viry-Châtillon : après avoir mis fin au développement du moteur Renault de Formule 1 dès la fin de la saison 2025, ce site si important ans l’histoire de la marque au losange en sport automobile avait déjà été amputé d’une bonne partie de ses salariés (se réduisant à 150 emplois) et déchargé de nombreux projets (fin de l’aventure Dacia au Dakar, suppression du projet de supercar Alpine…). Il vient carrément d’être cédé au groupe belge Dumarey, un équipementier qui doit conserver les salariés restant pour d’autres activités.

« Une nouvelle fois, les décisions prises par les dirigeants sont incompréhensibles. Les centres de recherche et développement ne semblent plus être au coeur de la stratégie du Groupe Renault, qui préfère externaliser ses technologies et faire appel à des partenaires à l’étranger », peut-on lire dans un nouveau communiqué des représentants des salariés de l’usine.

Le Comité Social et Économique du site Alpine Racing de Viry-Châtillon déplore un « abandon de plus » du groupe Renault dans ces activités à la fois importantes pour l’image et surtout stratégiques en matière d’expertise et d’excellence technique. Le groupe au losange ne possède désormais plus que le site d’Enstone au Royaume-Uni à ce niveau, où sont développées et construites les Formule 1 Alpine désormais propulsées par des moteurs Mercedes.

Avec le titre constructeur nouvellement acquis par Mercedes GP cette saison 2026 en Formule 1, le moteur Renault se fait d’ailleurs surclasser pour la première fois en nombre de titres par le constructeur allemand (13 contre 12). Seul le moteur de Ferrari était au-dessus du bloc Renault en nombre de couronnes mondiales en Formule 1 jusqu’à présent.