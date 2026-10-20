Toyota s'est vengé de Ferrari et tout le monde se demande ce que va devenir Alpine en WEC

Il ne reste plus que la Formule 1 ! Alors qu’il reste encore une course dans la saison du championnat du monde d’endurance (WEC), Toyota vient déjà de célébrer son titre de champion du monde de la discipline en catégorie Hypercar. Le géant japonais, qui a déjà remporté cette année les 24 Heures du Mans et le championnat du monde des rallyes, s’offre ainsi un nouveau trophée. C’est d’ailleurs son huitième dans la discipline, l’enseigne étant engagée dans le championnat du monde d’endurance depuis 2012.

Le titre pilotes n’est pas encore joué mais il reviendra de façon certaine à un équipage Toyota lui aussi : celui de Buemi, Hirakawa et Hartley ou de Kobayashi, Conway et de Vries. La saison 2026 restera un succès total pour le constructeur japonais, qui avait vécu une campagne 2025 décevante alors que Ferrari gagnait tout. C’est une très belle revanche prise par Toyota et comme l’année dernière, la fameuse « BoP » (« Balance de Performance ») ajustant les performances des différentes voitures font débat.

Alpine devant Peugeot dans la seconde partie du classement

Toyota ne peut plus être rejoint en tête du championnat des constructeurs en WEC avec 212 points contre seulement 154 pour son plus proche poursuivant BMW. Ferrari, qui gagnait quasiment tout depuis trois ans, n’est que troisième avec 130 points devant Cadillac (118) et Alpine (104), dont l’écurie doit disparaître après cette saison 2026.

Cette écurie Alpine, représentée par Signatech, essaie toujours de trouver le moyen de poursuivre ses activités la saison prochaine. Elle espérait un rachat par le constructeur automobile chinois Geely mais les négociations n’ont finalement pas abouti. La formation recherche toujours une solution pour obtenir des financements lui permettant de rester en 2027 sans le soutien direct d’Alpine.

Peugeot espère toujours rebondir

La saison 2026 aura une nouvelle fois été catastrophique pour Peugeot Sport, évoluant actuellement à la septième place du classement des constructeurs avec 24 points derrière Aston Martin et devant Genesis (14) dont c’était la première année de compétition. Comme l’écurie française l’a rapporté aux journalistes de l’Equipe, Peugeot Sport prépare une nouvelle « grosse » évolution de la 9X8 pour la saison 2027. Après quatre saisons et demie sans le moindre succès, l’équipe de la marque au lion ne renonce donc pas au WEC. Parviendra-t-elle enfin à y signer de beaux succès comme à l’époque des 905 et des 908 ?