C’était fou : à moins de 300 mètres de l’arrivée, tout a basculé dans le championnat du monde des rallyes
Jusqu’au dernier virage, le jeune Oliver Solberg était champion du monde des rallyes 2026. Victime d’une sortie de piste dans les derniers mètres après un duel à couper le souffle contre le Britannique Elfyn Evans, le fils du champion du monde 2003 laisse finalement le titre à son rival au rallye de Sardaigne. C’était magnifique !
Sur le papier, Elfyn Evans partait grand favori au rallye de Sardaigne pour la dernière épreuve de la saison 2026 du championnat du monde des rallyes : il possédait 17 points d’avance sur son coéquipier Sami Pajari et 21 points sur Oliver Solberg.
Mais pas aidé par sa position d’ouvreur sur les pistes en terre du rallye de Sardaigne, Elfyn Evans s’est retrouvé en cinquième place ce dimanche en fin de matinée après avoir subi une crevaison. Et Oliver Solberg, décidé à tout faire pour l’emporter, était parvenu à revenir à seulement un point avant la Power Stage finale du jour !
Finir devant l’autre sur la Power Stage
Tout s’est donc joué sur cette toute dernière épreuve chronométrée : celui qui terminait devant l’autre remportait le championnat. Elfyn Evans avait l’avantage de partir en premier sur un terrain où chaque passage de voiture creusait la piste et la rendait plus difficile. Il évitait de prendre trop de risques et signait un bon chrono.
Dernier à s’élancer, Oliver Solberg passait tous les secteurs en légère avance sur les temps d’Elfyn Evans. Alors que la tension était au plus haut, tout le monde se préparait à une victoire extraordinaire du fils de Petter Solberg, champion du monde 2003 sur Subaru. Jusqu’au dernier virage où Oliver Solberg a perdu le contrôle de sa Toyota avant de sortir de la route : persuadé quelques minutes plus tôt que tout était joué, Elfyn Evans devient ainsi champion pour la première fois de sa carrière !
Ce n’est plus l’éternel second
Pour le Gallois Elfyn Evans âgé de 37 ans, c’est une magnifique récompense après six places de dauphin au championnat du monde des rallyes. Oliver Solberg, âgé de 25 ans et logiquement abattu lors des secondes suivant sa sortie de piste, aura probablement le temps de jouer à nouveau le titre chez Toyota.
Rappelons au passage que Hyundai devrait se désengager de la discipline reine (Rally1) et annoncer son retrait officiellement dans les jours à venir. Les prochaines saisons risquent donc de donner lieu à un combat entre les équipiers de Toyota en attendant l’arrivée de Ford, qui rejoint la catégorie reine à partir de 2029.
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