BMW se moque d’une vieille Toyota Corolla et se fait humilier par les internautes

Pour promouvoir son nouveau langage stylistique Neue Klasse, BMW a publié deux images sur le réseau social Instagram. La première -générée par intelligence artificielle- représente une Toyota Corolla E100 des années 1990 privée de ses emblèmes et qualifiée de « boring » ou ennuyeuse en anglais. La seconde dévoile la face avant du futur X5 G65 présenté comme un modèle au caractère affirmé.

Seulement voilà, comparer un SUV premium de 2027 à une modeste berline japonaise vieille de 35 ans n’a pas franchement convaincu. Dans les commentaires, les internautes prennent massivement la défense de la Corolla en saluant au passage son dessin intemporel et sa réputation de fiabilité. Pire, certains suggèrent d’inverser les légendes des deux images.

Un bad buzz calculé d’avance ?

D’autres accusent Bmw de chercher volontairement la polémique pour générer de l’engagement. Plus embarrassant encore, plusieurs passionnés rappellent que les plus belles créations bavaroises remontent aux générations E30 et E39 sans concerner la gamme actuelle. Quelques fidèles défendent néanmoins la marque qui prend même le temps de leur répondre. Bref, BMW aurait probablement mieux fait de choisir un véhicule de son époque.