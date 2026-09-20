Après l’avoir découvert sur la route en juin dernier, le prototype du futur BMW IX5 M parcourt à haute vitesse le circuit du Nürburgring.

En adossant la lettre M à certains de ses modèles, Bmw propose des autos dotées de hautes performances. C’est le cas des SUV comme l’ancien BMW X5 M qui était animé par un V8 de 625 ch. Celui-ci a disparu du catalogue bien avant l’arrivée de la nouvelle génération de BMW X5 qui reprend le style Neue Klasse du BMW iX3 et qui existe désormais comme ce dernier en version électrique iX5.

C’est le nouveau BMW iX5 qui va avoir droit à une déclinaison sportive baptisée BMW iX5 M, dont un prototype a été surpris cet été sur la piste de la Nordschleife, la célèbre Boucle Nord du circuit du Nürburgring. Sur cette piste, ce modèle peut tester ses qualités routières et ses aides à la conduite avant sa commercialisation qui devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2027.

Le BMW iX5 M ne condamne pas le BMW X5 M thermique

Après avoir photographié le nouveau BMW iX5 M pour la première fois au mois de juin, nos chasseurs de scoop ont surpris un prototype cet été effectuant à haute vitesse des essais sur le circuit du Nürburgring. Pour le moment, seule la version électrique BMW iX5 M a été aperçue en essai, nos chasseurs de scoop n’ont pas encore mis la main sur une version M du nouveau BMW X5 avec un moteur thermique. Mais comme la marque a indiqué que les motorisations thermiques V8 et V12 seront toujours proposées sur les nouveaux modèles de la marque, il devrait y avoir un nouveau BMW X5 M, équipé d’un V8, au catalogue du constructeur munichois. Nos chasseurs sont dès à présent sur le coup. Quant à ce BMW iX5 M, qui effectue ses essais à haute vitesse sur le Nürburgring, il devrait être doté de deux électromoteurs qui devraient afficher une puissance de 700 ch, voire plus, afin de compenser le poids des batteries. La puissance supérieure ne sera pas de trop pour que ce modèle affiche des performances équivalentes, voire supérieures, à celles de l’ancien BMW X5 M de 625 ch.

Base technique CLAR et électromoteurs puissants pour le iX5 M

Le nouveau Bmw X5 et sa déclinaison électrique BMW iX5, reprennent le style Neue Klasse inauguré par les BMW iX3 et BMW i3. En revanche, ils n’ont pas droit à la plateforme Neue Klasse (Gen6) qui équipe les nouveaux modèles électriques de la marque de Munich. Le BMW X5 et le BMW iX5 reprennent l’ancienne plateforme CLAR qui a cependant reçu quelques évolutions, ne serait-ce que pour accueillir des motorisations électriques en plus des motorisations thermiques. Cette cinquième génération du BMW X5/iX5 affiche une belle dose de modernité en proposant son lot d’équipements high-tech, comme le Panoramic Vision constitué d’une longue bande numérique à la base du pare-brise qui remplace l’instrumentation traditionnelle et fournit toutes les informations nécessaires à la conduite. La planche de bord reçoit un large écran tactile central de 17,9 pouces pour le multimédia et un autre de 14,6 pouces de diagonale réservé au passager. Le BMW iX5, dans sa version disponible au lancement adopte deux moteurs électriques (329 et 249 ch) d’une puissance cumulée de 578 ch. Ces électromoteurs sont associés à une grosse batterie de 141 kWh de capacité nette autorisant une autonomie de 845 km. C’est cette batterie, qui est la plus grosse du marché, que devrait utiliser le futur BMW iX5 M dont la puissance devrait, quant à elle, atteindre ou dépasser les 700 ch.