BMW X5 M et X6 M restylés (2023), une hybridation qui ne change rien

Il y a quelques jours, BMW levait le voile sur les versions restylées de son X5 de quatrième génération et de son X6 de troisième génération. Deux modèles évoluant très légèrement sur le plan du style et un peu plus à l’intérieur (avec une planche de bord aux grands écrans numériques), dont les modifications techniques consistaient surtout à imposer la micro-hybridation sur toutes les versions non rechargeables. La marque à l’hélice fait aujourd’hui exactement la même chose sur les versions extrêmes de ces deux gros SUV.

Les X5 M et X6 M restylés affichent des faces avant et arrière très légèrement modifiées ainsi qu’une planche de bord revue en profondeur avec de nouveaux grands écrans de 12,3 et 14,9 pouces. Sous le capot, les deux engins conservent le V8 bi-turbo de 4,4 litres de 625 chevaux et 750 Nm, même s’ils bénéficient à la fois d’un vilebrequin retravaillé et de turbos retouchés (en plus d’un nouveau collecteur d’échappement et de circuits d’admission optimisés). Désormais connecté à un circuit électrique à 48 volts, le V8 reçoit un petit moteur électrique de 12 chevaux installé dans la boîte de vitesses. Ce moteur électrique permet d’améliorer la réponse à bas régime et de réduire légèrement les émissions de CO2 dans le cycle WLTP. Mais avec entre 287 et 295 g/km de CO2, on est encore très loin d’échapper au malus écologique français maximal.

Un prix en forte hausse

Si les performances ne bougent pas (et régressent même d’un dixième sur le 0 à 100 km/h pour le X6 M avec dans les deux cas 3,9 secondes), le prix est en forte hausse : le X5 M se négocie désormais à 159 300€ et le X6 M coûte 163 300€. Soit 12 000€ de plus que les anciens modèles ! Autant dire qu’en France, la clientèle devrait plutôt se ruer sur le monstrueux XM hybride rechargeable et son absence totale de malus écologique. Mais ce dernier coûtera tout de même 175 000€ en prix de base…