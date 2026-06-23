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Bmw X5

Toujours plus de puissance pour les SUV électriques de BMW. La marque munichoise prépare le BMW iX5 M qui devrait développer jusqu’à 700 ch.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – BMW poursuit les essais de son nouveau BMW X5, ce modèle sera également disponible en version 100 % électrique. Et ce iX5 aura droit à la lettre M, celle des modèles les plus sportifs. Ce BMW iX5 M devrait frapper les esprits par son style et ses performances.

Toujours plus de puissance pour les SUV électriques de BMW. La marque munichoise prépare le BMW iX5 M qui devrait développer jusqu’à 700 ch.

Les amoureux de la conduite sportive vont être gâtés avec la version performance du SUV Bmw iX5 M. Ce modèle électrique sera doté de deux électromoteurs, un sur chaque essieu et devrait afficher une puissance proche des 700 ch. Par rapport aux 617 ch du BMW X5 M actuel, cela devrait permettre à ce modèle électrique d’afficher de belles performances.

Même si le futur BMW iX5 va adopter le nouveau design « Neue Klasse », il ne va pas récupérer pour autant la plateforme Neue Klasse qui sert de base technique au BMW iX3. Le nouveau Bmw X5 comme le BMW iX5 va conserver la plateforme CLAR de l’actuelle génération, une plateforme CLAR améliorée pour s’adapter à tous les types de motorisation.

Encore très camouflé, le futur BMW iX5 M laisse apparaître certains éléments de style comme les grandes prises d’air, la calandre pleine, les bas de caisse travaillés et l’on distingue aussi les larges pneus Michelin Pilot S ainsi que le becquet au dessin spécifique qui prolonge le toit.
Encore très camouflé, le futur BMW iX5 M laisse apparaître certains éléments de style comme les grandes prises d’air, la calandre pleine, les bas de caisse travaillés et l’on distingue aussi les larges pneus Michelin Pilot S ainsi que le becquet au dessin spécifique qui prolonge le toit.

Des performances équivalentes à celles du X5 M

Le prototype photographié est un modèle de présérie. S’il est recouvert encore d’adhésifs et qu’il affiche de drôles de feux arrière, sous les adhésifs se cache le véritable modèle qui sera commercialisé en 2027. Pour ce modèle électrique sportif, BMW va doter le BMW iX5 M de deux électromoteurs d’une puissance qui devrait atteindre les 700 ch. Il faudra bien ça pour déplacer un véhicule qui devrait peser plus de 2,5 tonnes. L’actuel BMW X5 M à bloc V8 4.4 de 625 ch passe de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et peut atteindre les 290 km/h en pointe (électroniquement limité à 250 km/h). Le BMW iX5 M devrait sans doute afficher des performances équivalentes mêmes meilleures en ce qui concerne le 0 à 100 km/h, le BMW iX5 M pourrait franchir cette étape en 3,6 secondes.

Le BMW iX5 M sera équipé d’une batterie de 150 kWh et d’une architecture électrique de 800 volts pour des temps de recharge courts. Enfin, une répartition de couple ultrafine grâce à l’électronique devrait donner un caractère spécifique à ce grand SUV sportif.
Le BMW iX5 M sera équipé d’une batterie de 150 kWh et d’une architecture électrique de 800 volts pour des temps de recharge courts. Enfin, une répartition de couple ultrafine grâce à l’électronique devrait donner un caractère spécifique à ce grand SUV sportif.

Un style agressif et des équipements spécifiques

Par rapport aux prototypes de BMW iX5 aperçus précédemment, le BMW iX5 M affiche un style nettement plus agressif et sportif. Ainsi la face avant se distingue par des prises d’air qui sont entièrement nouvelles, elles sont plus larges dans la partie inférieure du bouclier et il y a une large prise d’air au-dessus de la plaque d’immatriculation. Seul élément commun aux modèles « normaux », la calandre reste pleine. On trouve également un système de freinage perforé et des étriers de freins bleus. Le bouclier arrière du modèle M arbore également un design plus sportif. À bord, l’équipement de l’habitacle sera également typé sport, avec des baquets, un volant et des inserts spécifiques.

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Fiabilité BMW X5 : que vaut le modèle en occasion ?

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Le X5 représente l'archétype du 4x4 de luxe. BMW l'a voulu réellement haut de gamme, et s'est donné les moyens de ses ambitions. Résultat : le X5 fait figure de référence dans sa catégorie, aussi bien au niveau de la qualité de fabrication, que des prestations routières, performances et équipement. Sur le marché de l'occasion, la variété des modèles est grande, même si l'on trouve majoritairement des diesels. Les prix sont à l'image du succès de la bête : très élevés, sauf sur les gros moteurs essence 4.4 l, 4.6 l et 4.8 l. Au niveau de la fiabilité, le X5 a souffert des défauts communs à tous les modèles BMW en début de carrière, avant une franche amélioration. Aujourd'hui, les soucis sont rares.

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