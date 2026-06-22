On connaît les premières informations sur le nouveau BMW X5 et c’est prometteur

C’est en 1999 qu’est apparue la première génération de X5. Un modèle qui a marqué un tournant pour Bmw, car il a permis à rentrer dans le monde des SUV. Une première pour un constructeur habitué jusque-là à produire des berlines, des breaks et des coupés. Un virage donc à 180° et surtout le début d’une success-story, qui a permis au X5 d’être un acteur indispensable du marché des SUV familiaux premium avec le Mercedes GLE, l’Audi Q5 ou le Volvo XC60.

Même si le design global reste encore confidentiel, BMW a communiqué quelques informations notamment techniques. Ainsi, on y apprend que ce nouveau X5 sera le premier modèle de la marque à être disponible avec cinq carburations. On aura droit donc à de l’essence (40 xDrive 400 ch), du diesel, de l’hybride rechargeable (50e xDrive 490 ch), mais ce n’est pas tout puisque le X5 va être commercialisé pour la première fois en 100 % électrique (578 ch). Cette version disposera d’une énorme batterie, la plus grosse du marché avec une capacité de 141 kWh et d’un moteur sur chaque essieu permettant de disposer d’une transmission intégrale. Enfin, début 2028 arrivera une très exotique déclinaison hydrogène.

Avec une telle palette de motorisations et son architecture 800 volts, le Bmw X5 va clairement distancer la concurrence, qui n’en propose pas autant. En matière d’équipement, beaucoup d’inconnus persistent, mais on sait d’ores et déjà qu’il disposera d’une suspension adaptative ou pneumatique selon les versions, des 4 roues directrices, mais aussi du régulateur de vitesse adaptatif permettant de conduire sans les mains comme nous avons pu le voir lors de l’essai du iX3.

Plus longtemps à attendre

Pour découvrir tous les détails de ce nouveau X5, restez connecté sur Caradisiac.com et rendez-vous le 30 juin prochain.