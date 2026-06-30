C’est en 1999, que BMW lance le X5. Le début d’une success-story qui marque aussi un tournant. L’époque où le constructeur allemand ne fabriquait des berlines, des breaks ou des coupés était donc révolue. Place au SUV et c’est justement le X5 qui a servi de pionnier chez Bmw avant l’introduction des X3, X4 et X6.

Les années ont passé et le X5 s’est imposé comme une valeur sûre dans le monde des SUV et encore plus dans celui des SUV familiaux premiums ou il s’est imposé comme l’un des principaux acteurs avec l’Audi Q5, le Mercedes GLE ou le Volvo XC60. Aujourd’hui, il est temps pour la 5ᵉ génération de faire ses débuts.

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Grand frère du iX3

En matière de style, pas de surprise, ce X5 s’inspire directement du nouveau iX3. On retrouve donc la nouvelle calandre de la marque avec bien évidemment les deux haricots qui ont été réinterprétés en étant plus hauts et moins larges qu’auparavant. Toutefois, il ne faut pas croire que ce X5 est simplement un copié-collé du iX3, car le nouveau SUV munichois dispose d’une signature lumineuse inédite en forme de X, une première. Tout cela marque une vraie rupture par rapport à la précédente génération, tout en illustrant le design actuel de la marque. Les nouveautés ne se résument pas à la partie avant, mais ce n’est pas le cas.

Ainsi, de profil, on remarque immédiatement la fluidité des portes, qui ne souffrent d’aucune aspérité. Totalement lisses, elles ont été travaillées afin de maximiser l’aérodynamisme, et cela, notamment par la disparition des poignées de portes, qui sont désormais remplacées par des petits crochets situés près des vitres. Pour actionner les portes, il suffit d’apposer votre doigt et les portes s’ouvrent, même automatiquement quand les portes sont électriques sur les finitions haut de gamme. Un appendice déjà vu chez Volvo notamment. À noter également des ailes très verticales.

La fin de hayon en deux parties

Mais une autre nouveauté marquante de cette nouvelle génération se situe au niveau de la partie arrière avec l’abandon de hayon en deux parties, qui était l’une des spécificités du X5. Aujourd’hui, le X5 possède un hayon classique. Moins d’originalité en matière du design puisque la partie arrière de ce nouveau X5 est strictement identique à celle du iX3.

Et justement puisqu’on parle du coffre, celui-ci offre une capacité variant entre 650 et 1 850 litres auxquels s’ajoutent les 53 litres du frunk pour la version électrique. À noter que les déclinaisons hybrides rechargeables sont moins logeables avec seulement 525 et 1680 litres.

En termes de mensurations, ce nouveau X5 grandit. Il frôle désormais les 5 m (4,99 m) soit 6 cm de plus que la précédente génération. La largeur demeure toujours aussi imposante avec près de 2 mètres et une hauteur de 1,74 m. Avec son empattement, qui dépasse dorénavant les 3 m (3,04 m) soit une progression de 7 cm par rapport à l’actuel, le X5 propose un espace aux jambes en augmentation. La garde au toit reste pour sa part généreuse.

Le X5 hérite bien évidemment du Panoramic iDrive

Inaugurée sur le iX3, la nouvelle organisation de planche de bord dénommée Panoramic iDrive se généralise progressivement à toute la gamme. Après la i3 et la Série 7 restylée, c’est donc au tour de ce X5 d’en bénéficier. Pour rappel, il se compose toujours du Panoramic Vision, une projection à la base du pare-brise qui remplace les écrans traditionnels et qui permet à tous les gabarits de conducteur de bénéficier d’une vue dégagée sur les informations. Ce dispositif est complété par un écran multimédia de 17,9 pouces et par un troisième écran dédié au passager avant mesurant 14,6 pouces. Comme on peut s’en douter, la qualité des matériaux est excellente et il en est de même de l’assemblage qui ne prête à aucune critique. La petite touche d'exotisme provient de la présence d'ardoise au centre de la console centrale, qui renforce la touche haut de gamme.

Cinq carburations différentes, faites votre choix

Le nouveau X5 sera le premier modèle de BMW à être disponible avec pas moins de cinq carburations bien différentes. Ainsi, vous trouverez au catalogue des versions essence et diesel micro-hybridées, hybrides rechargeables et bien évidemment 100% électrique – une version inédite donc. Tout cela sera complété par une version hydrogène commercialisée en 2028.

Dans le détail, sous le capot, il y a donc le 40 xDrive, un V6 essence microhybridée de 48 volts fort de 400 ch et son équivalent en diesel, le 40d xDrive avec 313 ch qui seront disponibles à la demande en France. Arriveront par la suite en mars 2027, deux hybrides rechargeables (50ᵉ de 490 ch et le 60ᵉ de 612 ch). Ces deux modèles offrent des autonomies électriques oscillant entre 86 et 102 km pour le premier et entre 81 et 98 km pour le second grâce à une batterie de 26,5 kWh net.

Mais ce n’est pas tout, car ce nouveau X5 sera décliné pour la première fois dans une version 100% électrique. Baptisé iX5, il disposera d’une puissance cumulée de 578 ch due à la présence de deux moteurs (329 et 249 ch), qui sont alimentés par une ÉNORME batterie de 141 kWh net soit la plus grosse du marché autorisant une autonomie de 845 km. Même gigantisme du côté des capacités de recharge de 450 kW en courant continu.

Enfin, en 2028 débarquera une version hydrogène ayant une autonomie de 750 km grâce à son réservoir de 7 kg.

Rien en dessous des 100 000 €

Avec son style extérieur renouvelé, sa présentation intérieure toujours aussi technologique et sa très large palette de motorisations, le Bmw X5 va représenter une offre aussi unique sur le marché. Les tarifs sont élevés puisque les hybrides rechargeables oscilleront en 105 950 € et 128 500 €. Pour ce qui est de l'électrique, il faudra débourser entre 105 950 € et 112 550 €. Enfin, les versions thermiques (essence et diesel) ne seront uniquement disponibles qu'à la demande. Cela signifie qu'aucun tarif ne sera communiqué pour ces deux versions et elles ne seront pas visibles dans le configurateur BMW.fr. En cas de demande client, une réponse personnalisée avec configuration et tarif sur mesure sera apportée.