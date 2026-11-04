On a trouvé le plus beau 4x4 de pompier avec ce Land Cruiser tout droit venu du Japon
Les pompiers japonais ont parfois meilleur goût que certains préparateurs automobiles. La preuve avec ce superbe Toyota Land Cruiser de 1997 dont la carrière dans les services de secours vient de se terminer sur eBay.
Importé aux États-Unis, ce Land Cruiser Série 80 GX autrefois en mission avec les pompiers au Japon arbore une magnifique livrée rouge, des jantes en acier noir et une imposante galerie de toit. Sa calandre porte l'emblème floral des pompiers nippon, tandis que gyrophares, sirènes et radio seraient toujours fonctionnels.
Contrairement aux camions d'intervention, ce 4x4 servait au commandement des opérations. Pas de réservoir d'eau donc, mais un habitacle à sept places idéal pour transporter les équipes. Sous le capot se cache un six cylindres en ligne atmosphérique de 4,5 litres développant environ 210 chevaux. Associé à une boîte automatique à quatre rapports et une transmission intégrale, ce baroudeur de la firme japonaise se destine davantage au franchissement qu'à la conduite sportive.
Un véhicule bien conservé
Affichant seulement 62 970 kilomètres au compteur, l'engin serait exempt de corrosion selon son propriétaire qui le possède depuis quatre ans. Son annonce eBay avec un tarif fixé à 29 995 dollars (26 623 euros au cours actuel) a expiré le 28 octobre sans vente confirmée. Une somme conséquente pour un véhicule de presque trente ans, mais difficile de trouver plus original pour aller acheter le pain.
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