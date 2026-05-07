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Toyota Bz4x Touring

Essai

Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

5  

ESSAI. Toyota étend petit à petit sa gamme 100 % électrique. Après les bZ4X en 2021, Urban Cruiser en 2025 et C-HR + en 2026, voici que débarque le bZ4X Touring, sorte de version break du bZ4X. Avec en ligne de mire, le Peugeot E-5008. A-t-il les moyens de n’en faire qu’une bouchée ? Quelques éléments de réponse, après l’essai de la version d’entrée de gamme FWD 224 ch Design.

Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?

EN BREF

Version rallongée du BZ4X

+ 48 % de volume de coffre (669 litres)

224 ch 4x2 ou 380 ch 4x4

Jusqu’à 591 km d’autonomie

À partir de 48 400 €

Ce serait un euphémisme de dire que Toyota s’est mis tardivement, et avec un succès tout relatif, à l’électrique. Mais fidèle à sa philosophie, le constructeur japonais ne propose des « innovations techniques », si l’on peut ainsi qualifier les voitures électriques, que lorsque la technologie est mature. Ainsi en est également des VE. Le premier modèle a donc été, en 2021, le bZ4X. Restylé l’année dernière, il a été rejoint par le SUV urbain Urban Cruiser, et début 2026 par le compact C-HR +.

Et l’extension de la gamme 0 émission se poursuit cette année avec le lancement du BZ4X « Touring ». Un nouveau SUV sur le fond, mais qui dans la forme, est plus une sorte de version break surélevé du bZ4X. L’appellation Touring, reprise à BMW et à ses breaks, en est d’ailleurs un indice. Ce modèle qui vient se positionner en France essentiellement face au Peugeot E-5008, qui connaît finalement un petit succès, et au nouveau Subaru E-Outback, avec lequel il partage toute la partie technique. Il est d’ailleurs fabriqué sur les mêmes chaînes de production, le partenariat Toyota/Subaru battant son plein.

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Le gabarit est en en tout cas presque identique à celui du Peugeot. Car en grandissant de 14 cm par rapport à la version classique du bZ4X, le Touring affiche désormais 4,83 m entre les pare-chocs (4,79 m pour le E-5008). Sa largeur reste contenue à 1,86 m tandis qu’il gagne 2 cm en hauteur, avec 1,67 m contre 1,65 au bZ4X.

Le bZ4X dans un environnement naturel qui lui va à ravir. On notera quelques particularités par rapport au bZ4X classique, en dehors évidemment d’un gabarit plus costaud.
Le bZ4X dans un environnement naturel qui lui va à ravir. On notera quelques particularités par rapport au bZ4X classique, en dehors évidemment d’un gabarit plus costaud.

Quelques spécificités esthétiques pour le Touring

Mais le gabarit n’est pas la seule différence entre les deux. Le bouclier avant arbore en effet un dessin spécifique en partie basse. Sur le profil, les jantes sont noires de série, et les barres de toit coiffent le pavillon, pour un look plus viril et aventurier. De même, les extensions d’ailes, qui étaient devenues noire laqué sur le bZ4X restylé, repassent au plastique brut gris, comme avant restylage.

La partie arrière est totalement repensée : lunette plus verticale, signature lumineuse inédite et bouclier spécifique sont au programme.
La partie arrière est totalement repensée : lunette plus verticale, signature lumineuse inédite et bouclier spécifique sont au programme.

Et bien sûr, toute la partie arrière est différente, avec une hotte bien plus longue. L’accroissement de la taille se fait entièrement sur le porte-à-faux, puisque l’empattement n’a pas été modifié (2,85 m). La lunette est bien plus verticale, tandis que la signature lumineuse en bandeau est inédite, tout comme le dessin du bouclier.

Et quand on regarde de loin l’ensemble, on a à notre sens plus affaire à un break surélevé qu’à un nouveau et énième SUV.

Le bas du bouclier propose un dessin spécifique. On retrouve sinon le dessin très acéré du bZ4X restylé.
Le bas du bouclier propose un dessin spécifique. On retrouve sinon le dessin très acéré du bZ4X restylé.
Le profil fait plus penser à celui d’un break surélevé qu’à celui d’un SUV. La longueur gagne 14 cm et atteint 4,83 m désormais.
Le profil fait plus penser à celui d’un break surélevé qu’à celui d’un SUV. La longueur gagne 14 cm et atteint 4,83 m désormais.

 

Un habitacle identiquement triste

Dans l’habitacle, on passera rapidement sur la planche de bord. Elle est identique à celle du bZ4X restylé. Le dessin est très horizontal, moderne certes, mais d’une tristesse et d’une sobriété qui pourraient mener à la dépression. Plastiques gris, ciel de toit noir, pas une touche de couleur, rien pour donner le sourire. Mais c’est bien construit et bien fini, avec de beaux matériaux et des plastiques moussés un peu partout.

La planche de bord est identique à celle du bZ4X, et se révèle très (trop) sobre, mais bien fabriquée et les matériaux sont corrects. L’équipement est par ailleurs riche (voir page dédiée). Il faut par contre adapter sa position, à cause de l’instrumentation haute.
La planche de bord est identique à celle du bZ4X, et se révèle très (trop) sobre, mais bien fabriquée et les matériaux sont corrects. L’équipement est par ailleurs riche (voir page dédiée). Il faut par contre adapter sa position, à cause de l’instrumentation haute.

L’organisation du poste de conduite s’inspire de ce qui se fait chez Peugeot, avec un petit volant et une instrumentation haute, qui oblige à adapter sa position de conduite. C’est faisable sans avoir trop le volant sur les genoux, heureusement. Le petit écran en face du conducteur fait 7 pouces de diagonale, tandis que l’écran multimédia affiche 14 pouces. Le dernier système de Toyota, s’il est loin d’être aussi sympa à utiliser que les système Renault ou VW, est en tout cas amélioré par rapport à précédemment. Toujours un peu fouillis et aux graphismes datés malgré tout.

 

Beaucoup d’espace pour les passagers et les bagages

Les places arrière sont toujours aussi spacieuses, avec un espace aux jambes digne d’une limousine. Il faut dire que la banquette a été un peu reculée. Elle n’est pas coulissante, mais peu importe, puisque l’espace est déjà redoutable pour les passagers, et que les bagages ne sont pas en reste. En effet, le volume passe de 452 litres à 669 litres, soit + 48 % ! De quoi partir cette fois-ci sereinement en famille en vacances. Même si le Peugeot E-5008 est encore plus généreux (748 litres), le volume est plus que suffisant. Banquette rabattue, il grimpe à 1 718 litres.

L’espace pour les passagers est incroyablement spacieux. Et on dispose de 2 cm de plus en hauteur pour caser les plus grands.
L’espace pour les passagers est incroyablement spacieux. Et on dispose de 2 cm de plus en hauteur pour caser les plus grands.
Le volume de coffre gagne presque 50 % (48 % exactement), avec 669 litres banquette en place, contre 452 pour le bZ4X.
Le volume de coffre gagne presque 50 % (48 % exactement), avec 669 litres banquette en place, contre 452 pour le bZ4X.

Les aspects pratiques ne sont pas oubliés avec pour les passagers des poignées de maintien, de la lumière, des prises USB-C pour charger, un accoudoir avec porte-gobelets et emplacement pour une tablette ou un téléphone, et des aumônières. Le compartiment à bagage dispose lui d’un plancher réglable sur deux position, d’un espace en dessous, de rangements sur les côtés, et de tirettes pour rabattre la banquette depuis le coffre. Le hayon est électrique, mais un peu lent… ET pas de frunk à signaler sous le capot.

 

La Toyota la plus puissante de la gamme en version 4x4

Techniquement, le « Touring » fait l’impasse sur la plus petite motorisation du bZ4X. Pas de version 167 ch à petite batterie donc. On commence par un moteur de 224 ch et 268 Nm, qui entraîne les roues avant. Il tire son énergie d’une batterie de 74,7 kWh de capacité brute (71 kWh nets), légèrement différente de celle du bZ4X (73,1 kWh nets), à cause d’un fournisseur de cellules différent. Les performances sont déjà sympathiques, avec un 0 à 100 en 7,3 secondes pour une vitesse de pointe de 160 km/h.

Une seule capacité de batterie (71 kWh nets) mais 2 motorisations au choix. Une 4x2 de 224 ch et une 4x4 de 380 ch, la plus puissante de la gamme Toyota.
Une seule capacité de batterie (71 kWh nets) mais 2 motorisations au choix. Une 4x2 de 224 ch et une 4x4 de 380 ch, la plus puissante de la gamme Toyota.

Dans cette configuration, l’autonomie annoncée est maximale, avec 591 km en mixte WLTP. Mais l’on aura aussi le choix d’une version bimoteur de 380 ch et 537 Nm de couple. De telles valeurs font du bZ4X Touring le plus puissant des modèles Toyota (hors gamme GR !). Et le plus performant, puisque les 100 km/h sont atteints en 4,5 s. (vitesse maxi bridée à 180 km/h).

La capacité de l’accumulateur est identique et l’autonomie tombe à 528 km en finition Design, 520 km en finition Lounge, et 479 km avec les jantes de 20 pouces au lieu de 18.

Pour la recharge, on pourra compter sur 11 ou 22 kW en courant alternatif selon la finition, et 150 kW en charge rapide. De quoi récupérer 80 % de batterie depuis les 10 % en 28 minutes au minimum.
Pour la recharge, on pourra compter sur 11 ou 22 kW en courant alternatif selon la finition, et 150 kW en charge rapide. De quoi récupérer 80 % de batterie depuis les 10 % en 28 minutes au minimum.

Pour la recharge, ce sera 11 kW en courant alternatif pour la finition Design, et 22 kW en Lounge. De quoi passer de 10 % à 100 % en 7h ou 3,5h. Pour la charge rapide, on grimpe à 150 kW, ce qui permet de passer en théorie de 10 à 80 % de capacité en 28 minutes si la batterie a été préconditionnée. Chose qu’il est possible de faire manuellement si besoin. Toyota, honnête, annonce même que sans préconditionnement, ces 28 minutes se transforment en 50 minutes.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,83 m
  • Largeur : 1,86 m
  • Hauteur : 1,67 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 669 l / 1718 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Mai 2025

* A titre d'exemple pour la version TOURING 224 GRANDE AUTONOMIE DESIGN 74.7KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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