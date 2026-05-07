Les gammes des constructeurs quand on parle de VE sont en général réduites à la portion congrue. Et le bZ4X Touring n’échappe pas à la règle. Au menu, deux finitions. L’entrée de gamme Design, disponible avec les deux motorisations 224 4x2 et 380 ch 4x4, et le haut de gamme Lounge, disponible uniquement en 4x4.

Et force est de reconnaître qu’en matière de dotation, le BZ4X Touring fait fort. Dès l’entrée de gamme Design, on trouve, en plus des équipements de sécurité obligatoires (comme l’aide au freinage d’urgence, l’ESP, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de somnolence, la lecture des panneaux, ou l’aide au démarrage en côte), des feux à LED à l’avant et à l’arrière, des jantes 18 pouces, des barres de toit, une caméra de recul, les feux de route adaptatifs, le hayon électrique, l’éclairage d’ambiance 64 couleurs, les buses de lave-glace dégivrantes, l’avertisseur de véhicule dans l’angle mort, une clé digitale via son smartphone et l’application MyToyota, la climatisation bi-zone, le double chargeur à induction, le pare-brise dégivrant, les sièges avant et volant chauffants, le siège conducteur électrique, la navigation connectée avec infotrafic, l’assistant vocal « Hey Toyota », le planificateur d’itinéraire, la pompe à chaleur ou le préconditionnement de la batterie.

C’est déjà, vous le constatez, extrêmement fourni !

La finition haute Lounge ajoute, contre 3 500 € supplémentaires : le système de stationnement semi-autonome, l’aide active au changement de voie sur autoroute à l’activation des clignotants, le siège conducteur à mémoire, les sièges avant ventilés, les sièges arrière chauffants, la sono JBL, le toit panoramique ou encore le chargeur embarqué de 22 kW ou lieu de 11 kW.

Le rapport prix équipement en devient vraiment très intéressant, même si le prix facial semble démesuré.

Pas d’option pour le bZ4X Touring, à part la peinture métal (900 € ou 1 000 €) et les jantes de 20 pouces sur Lounge (550 €).

Le point Techno Rien de révolutionnaire concernant ce dernier modèle Toyota. Mais il intègre la navigation connectée, une conduite autonome de niveau 2, une clé digitale que l’on peut partager avec ses amis ou la famille, le préconditionnement automatique ou manuel de la batterie, l’aide au dépassement sur autoroute quand on active le clignotant, ou la caméra 360° avec vue en transparence de ce qu’il y a sous la voiture. Bref, pas si mal au final.