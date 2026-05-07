La concurrence du bZ4X Touring est clairsemée. Bien sûr, on pense d’abord à son presque jumeau le Subaru E-Outback, dont les prestations sont identiques, mais qui se passe de version 4x2 d’entrée de gamme. Les prix sont comparables, l’équipement aussi, ce serait donc éventuellement une affaire de goût, même si les deux se ressemblent énormément.

On a mis dans les concurrents aussi le Mazda CX-6e, surtout parce que son gabarit est proche, mais il est différent dans la philosophie, et propose face à son compatriote japonais des habitabilité et volume de coffre complètement en retrait. Et il est à peine plus abordable, pour une autonomie électrique inférieure de plus de 100 km. Pas vraiment un choix raisonnable, mais il est joli, c’est son principal avantage.

Le concurrent principal du bZ4X Touring est vous l’aurez compris le Peugeot E-5008. Gabarit équivalent, version 4x2 et 4x4, bonnes performances et autonomies annoncées qui naviguent dans les mêmes eaux. Le E-5008 a pour avantage de proposer une version « grande autonomie » avec une batterie de 97 kWh qui lui permet de proposer jusqu’à 626 km sur une charge. Il est aussi disponible à la fois en 5 ou en 7 places. Mais côté prix, mis à part une version d’entrée de gamme dépouillée, seule à pouvoir prétendre au bonus écologique, il n’est pas plus économique que le Toyota, et surtout moins bien équipé. Il faut lui ajouter des milliers d’euros d’options pour égaler la dotation du bZ4X Touring en entrée de gamme, et en haut de gamme il coûtera a minima 2 500 € de plus, en étant moins puissant et beaucoup moins performant.

Le Toyota a donc sa carte à jouer.

À retenir : pratique, pragmatique et (presque) économique

Attention, le Toyota bZ4X Touring est loin d’être parfait. Assez encombrant (mais c’est le principe), il perd un peu en maniabilité. Sérieux de construction, il en devient ennuyeux et sans âme. Et malgré sa crise de croissance, il ne propose pas, contrairement au Peugeot E-5008, de version 7 places.

Mais au-delà de ça, il fait preuve d’un certain pragmatisme. Son habitabilité et son volume de coffre sont des atouts, ses rangements et ses aspects pratiques aussi. Il est fort agréable à conduire, se prend en main facilement, et préserve même un certain dynamisme, là où le Peugeot y a renoncé.

Il est certes affiché cher en façade, mais son équipement est redoutablement fourni pour le prix, et donc le rapport prix équipement est favorable. Enfin, Toyota semble avoir appris à maîtriser le secret des consommations contenues en électricité et propose un véhicule sobre et à l’autonomie tout à fait satisfaisante par rapport à la capacité de sa batterie.

Pas de clinquant donc, mais des qualités réelles. Pour un prix élevé mais placé par rapport à la rare concurrence. De plus, la garantie 10 ans ou 1 million de kilomètres pour la batterie, sous couvert d’entretien dans le réseau, rassure là où les clients sont les plus inquiets. Bref, au final, ce bZ4X Touring en offre ce qu’il faut pour justifier son prix plus élevé de 3 500 € à 5 100 € par rapport au bZ4X (espace, équipement et un peu plus d’autonomie).

Caradisiac a aimé

L’habitabilité aux places arrière : royale

Le volume de coffre en augmentation de 48 %

Le confort de conduite

Les performances

La consommation très mesurée

L’équipement pléthorique même en entrée de gamme Caradisiac n’a pas aimé L’absence de version 7 places

Pas de mode « One pedal »

Le système multimédia encore en retrait des meilleurs

Les aides à la conduite intrusives et compliquées à désactiver

La maniabilité moyenne