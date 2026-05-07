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Toyota Bz4x Touring

Essai

Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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6. Toyota BZ4X Touring FWD 224 ch Design - Les principales caractéristiques techniques

 

Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?

 

Les chiffres clés

Toyota Bz4x Touring TOURING 224 GRANDE AUTONOMIE DESIGN 74.7KWH
Généralités  
Finition DESIGN
Date de commercialisation 01/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Intervalles de révision en km 15000 km
Intervalles de révision maxi 12 mois
Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) 160000 km
Dimensions  
Longueur 4,83 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,85 m
Volume de coffre mini 669 L
Volume de coffre maxi 1718 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1900 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 268 Nm
Puissance moteur 224 ch
Autonomie en électrique combinée 591 km
Capacité batterie 71 kWh
Location batterie Non
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques Av
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 7 h
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,5 h
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7,3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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