Généralités

Finition DESIGN

Date de commercialisation 01/04/2026

Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100000 km

Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois

Intervalles de révision en km 15000 km

Intervalles de révision maxi 12 mois

Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois