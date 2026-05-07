Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?
6. Toyota BZ4X Touring FWD 224 ch Design - Les principales caractéristiques techniques
Les chiffres clés
|Toyota Bz4x Touring TOURING 224 GRANDE AUTONOMIE DESIGN 74.7KWH
|Généralités
|Finition
|DESIGN
|Date de commercialisation
|01/04/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Intervalles de révision en km
|15000 km
|Intervalles de révision maxi
|12 mois
|Durée de garantie de la batterie (en mois)
|96 mois
|Durée de garantie de la batterie (en kilomètres)
|160000 km
|Dimensions
|Longueur
|4,83 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,67 m
|Empattement
|2,85 m
|Volume de coffre mini
|669 L
|Volume de coffre maxi
|1718 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1900 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|268 Nm
|Puissance moteur
|224 ch
|Autonomie en électrique combinée
|591 km
|Capacité batterie
|71 kWh
|Location batterie
|Non
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Roues motrices électriques
|Av
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|7 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,5 h
|Type de prise de charge
|Combo CCS
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|160 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7,3 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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