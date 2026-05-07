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Toyota Bz4x Touring

Essai

Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

9  

5. Toyota bZ4X Touring - L'évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

 

Le pragmatique Toyota bZ4X Touring va-t-il manger tout cru le Peugeot E-5008 ?

Le Toyota bZ4X Touring (224 ch à 380 ch, de 48 400 € à 56 500 €) est évalué dans la catégorie des grands SUV/break surélevés généralistes 100 % électriques, qui comprend notamment :

 

Le Peugeot E-5008 : 210 à 325 ch, de 46 690 € à 57 690 €

Le Subaru E-Outback : 380 ch, de 52 990 € à 55 990 €

Et éventuellement, même s'il n'a rien à voir en matière de volumes et capacités d'emport :

Le Mazda CX-6e : 258 ch, de 46 800 € à 49 800 €

BZ4X Touring FWD 224 ch Design
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
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