Le Toyota bZ4X Touring (224 ch à 380 ch, de 48 400 € à 56 500 €) est évalué dans la catégorie des grands SUV/break surélevés généralistes 100 % électriques, qui comprend notamment :

Le Peugeot E-5008 : 210 à 325 ch, de 46 690 € à 57 690 €

Le Subaru E-Outback : 380 ch, de 52 990 € à 55 990 €

Et éventuellement, même s'il n'a rien à voir en matière de volumes et capacités d'emport :

Le Mazda CX-6e : 258 ch, de 46 800 € à 49 800 €