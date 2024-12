La fiabilité du Toyota C-HR fait-elle honneur à la réputation de la marque ?

En bref

Le Toyota C-HR est en quelque sorte la réponse au Nissan Juke. Présenté lors du Mondial de l’auto 2016, le Coupé High Rider joue la carte sportive, du moins dans le dessin. Son but était de se faire remarquer, et cela a fonctionné.



Son design fort est certainement clivant, mais il plaît. De plus, Toyota l’a évidemment équipé d’une motorisation hybride simple de 122 ch avec à la clé des promesses de basses consommations. À l’époque, seul le Kia Niro peut en faire autant. Toutefois, une version 1.2 T de 116 ch associée au choix à une boîte mécanique ou automatique CVT est proposée, mais c’est bien l’hybride qui aura la préférence des acheteurs. À noter que le C-HR se paie le luxe de faire l’impasse sur le diesel, un pari assez osé en 2016.



Toyota fait aussi le choix de ne pas se monter pingre en matière d’équipements. Si l’écran tactile fait défaut sur l’entrée de gamme, le reste est à l’avenant avec le régulateur adaptatif, les feux de route automatiques, la climatisation… En montant en gamme, la dotation devient véritablement riche, en contrepartie Toyota ne fait pas cadeau de son C-HR.



En janvier 2018, la marque lance la série spéciale Edition basée sur la finition Dynamic avec en plus les jantes de 18 pouces, les vitres arrière surteintées, l’accès et le démarrage sans clé, les rétroviseurs rabattables électriquement, les sièges chauffants…



Le Toyota C-hr 1.2 T de 116 ch ne convainc que 10 % des acheteurs malgré des tarifs plus doux, si bien que le constructeur le retire du catalogue en octobre 2018. Il ne reste qu’un seul choix, l’hybride de 122 ch.



En mai 2019, le C-HR a droit à une nouvelle série spéciale, la JBL Edition limitée à 350 exemplaires sur le marché français. Basée sur la finition Graphic, cette série se distingue surtout par son système audio. Si cette version vous fait de l'œil, sachez qu’une enceinte nomade, un casque audio et un sac à dos faisaient partie de l’équipement.



C’est en octobre 2019 que le C-HR a droit à une mise à jour. Après avoir séduit 400 000 clients, Toyota ne prend pas le risque de revoir profondément son SUV. Ainsi, le style évolue peu avec des projecteurs avant redessinés, des antibrouillards déplacés et un bouclier légèrement revu. À l’arrière, les feux sont désormais reliés par un bandeau noir laqué et de nouvelles teintes de personnalisation apparaissent. L’équipement se veut plus moderne avec la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, mais le système de navigation fait toujours aussi daté.



C’est surtout sous le capot que la nouvelle est intéressante. Le C-HR adopte le 2.0 hybride de 184 ch inauguré sur le Lexus UX au fonctionnement nettement plus convaincant. Néanmoins, le 1.8 de 122 ch demeure au catalogue.



Un an plus tard, la finition GR Sport complète la gamme, mais il ne faut pas espérer la moindre sensation sportive. Il ne s’agit ici que de look avec notamment de grandes jantes de 19 pouces ou encore des inserts chromés. Pourtant, la marque indique avoir revu les réglages de la direction et de la suspension.



Pour le début d’année 2022, de nouvelles teintes, des jantes redessinées, de nouveaux garnissages ou encore un nouveau système multimédia font leur apparition. Enfin, la finition de base prend la dénomination Dynamic Ultimate à partir de février 2023 avec un équipement riche (sièges chauffants, rétroviseurs rabattables électriquement, accès et démarrage sans clé…).



Le 26 juin 2023, la seconde génération du C-HR est officiellement dévoilée, laissant le premier opus partir à la retraite doucement, mais sûrement.