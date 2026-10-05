Un SUV en occasion : le Toyota Rav-4 de 3e génération aurait-il été le pire des Rav-4 en matière de fiabilité ?
Dates clés
- Février 2006 : commercialisation du RAV 4 III
- Janvier 2009 : restylage
- Mai 2010 : nouveau restylage
- Fin 2012 : arrêt de fabrication du RAV 4 III
En bref
FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au début de l’hiver 2006 que le troisième opus du Rav 4 fait son apparition dans les concessions de la marque. Mais cette fois, une unique version à cinq portes, à l’inverse de son prédécesseur, qui existait en version courte 3 portes et longue 5 portes. Ce nouveau Rav 4 gagne 14,5 cm en longueur par rapport au précédent 5 portes, ce qui lui confère tout d’abord, une meilleure habitabilité notamment aux places arrière, les passagers bénéficiant ainsi de 6 cm de plus pour leurs jambes, mais également de pouvoir rivaliser avec ses concurrents directs comme les Hyundai Tucson, Kia Sportage et Nissan X-Trail.
Autre changement, la disparition de la roue de secours sur la porte de hayon, facilitant désormais les manœuvres de stationnement. Le volume de coffre augmente aussi, passant de 400 litres à 586 litres en configuration 5 places. Si l’ancien Rav 4 manquait fâcheusement de modularité, contrairement à des SUV coréens, cette nouvelle mouture réplique en se dotant du système Easy Flat qui permet en un tournemain de moduler les sièges arrière et de préserver une aire de chargement plane. En revanche, un défaut subsiste, le portillon, qui s’ouvre toujours latéralement. Oubliez son ouverture si, en stationnement, un véhicule vous colle à l’arrière…
Au point de vue mécanique, il est animé par un diesel D4-D décliné en trois puissances : 136 ch, 150 ch et 177 ch ainsi qu’un essence VVT-i de 152 ch et 158 ch. Coté transmission, une boîte de vitesses à 5 rapports pour les versions essence et 6 rapports pour les diesels, et une boîte auto 4 rapports. Ajoutons que ce SUV existe en deux et quatre roues motrices. En janvier 2009, le Rav 4 bénéficie d’un premier restylage (face avant, bouclier et feux arrière). En mai 2010, un second restylage, cette fois plus marqué avec une face avant totalement remaniée.
Sur le plan fiabilité, la carrière du Rav 4 sera entachée par pas mal de soucis mécaniques, principalement sur les diesels D4-D. Enfin, côté offre en occasion, sans surprise, ce sont les versions ''gazole'' qui dominent, avec près de 85 % des propositions.
SOUS LE CAPOT
En diesel
2.2 D-4D : 136 ch, 150 et 177 ch
En essence
2.0 VVT-i : 152 ch et 158 ch
LE RAV 4 A LA LOUPE
Comment vieillit-il ?
Ça roule pour ce RAV-4 de troisième génération. Qu’il s’agisse des éléments qui composent l’habitacle ou des assemblages, la qualité est au rendez-vous. Les modèles à gros kilométrages en sont le parfait témoignage.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
Globalement, ça va pour l’ensemble des pièces d’usure courantes (plaquettes, disques…). À noter néanmoins, quelques remplacements prématurés de l’embrayage sur les D4-D.
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Ce n’est pas du côté des pièces de rechange que vous allez faire des économies. Les tarifs se situent au-dessus de la moyenne de la catégorie.
Est-il cher à entretenir ?
Que ce soit pour des entretiens périodiques, ou pour des réparations, la facture grimpe vite. Mais, grâce à la bonne endurance de l’ensemble des pièces d’usure, les rendez-vous en concession sont espacés.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UN RAV 4 III D’OCCASION ?
En diesel
Sous la barre des 10 000 €, vous pouvez vous tourner vers un Rav 4 III D4-D de 2007-2009 quelle que soit sa puissance et affichant au compteur moins de 150 000 km.
Pour environ 10 000 €, vous pouvez accéder à la version restylée (2010) avec des modèles ayant parcouru moins de 130 000 km.
En essence
Les rares essence s’affichent à partir de 10 000 € et bon nombre ont parcouru moins de 100 000 km.
Fiabilité
Description :
Injecteurs-rampe d’injection
De nombreux grippages ont été répertoriés sur l’ensemble des blocs diesels. Ils se traduisent par des difficultés de démarrage et des pertes de puissance.
Moteur D4-D
Bon nombre de propriétaires évoquent des consommations d’huile excessives et des avaries de joint de culasse à l’origine d’une consommation de liquide de refroidissement.
Vanne EGR
Sur l’ensemble des blocs D4-D, elle s’encrasse, provoquant des à-coups et des pertes de puissance.
Turbo
Quelques cas de casses ont été répertoriés sur les D4-D.
Embrayage
Plusieurs propriétaires de Rav 4 diesel ont connu des usures prématurées du disque d’embrayage.
Rappel de rectification en concession :
- Février 2016 : sur une série de Rav 4, produits du lancement et jusqu’à novembre 2012, en raison d’un défaut de conception, l’armature métallique de la banquette arrière pourrait, en cas de forte collision frontale venir en contact de la sangle de ceinture de sécurité et la couper. Dès lors, la retenue du passager pourrait être inefficace et provoquer des blessures.
- Avril 2014 : sur une série de Rav 4 produits de mars 2006 à mars 2009 le faisceau électrique (nappe) de commande de l’air bag conducteur pourrait, en frottant lors de la rotation du volant de direction, s’endommager et altérer les connexions. Dans ce cas, le témoin ''air bag'' s’allume au tableau de bord et en cas de choc, le déclenchement du coussin gonflable ne pas s’activer.
- Octobre 2012 : sur une série de Rav 4 produits de septembre 2006 à décembre 2008, la commande de lève-vitres générale côté conducteur (commande l’ensemble des vitres du véhicule) peut devenir capricieuse voire inopérante. Le recours à un produit lubrifiant standard est déconseillé car il pourrait entraîner une surchauffe. Il faut remplacer l’interrupteur.
- Août 2012 : sur une série de Rav 4 produits du lancement et jusqu’à août 2010, l’écrou de blocage de la biellette de suspension arrière est mal serré.
- Février 2010 : sur une série de Rav 4 produits du lancement et jusqu’à novembre 2009 un défaut au niveau de la pédale d’accélérateur peut se traduire par son blocage partiel ou total lors du mouvement. Les, risques : la pédale peut rester en position accélérée ou à l’inverse, empêcher la décélération.
LE BILAN
Assez présent en occasion, surtout en diesel, le Rav 4 de troisième génération peut être un bon choix pour ceux en quête d’un SUV bon marché et capable d’accueillir confortablement cinq personnes et leurs bagages. Seule ombre au tableau, la fiabilité, plutôt chaotique notamment sur les versions d’avant le gros restylage de mai 2010. Alors, pour un achat sans trop de risques, mieux vaut se tourner vers un modèle de fin de carrière, d’autant qu’il s’affiche à des tarifs presque équivalents à ceux des modèles plus âgés.
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