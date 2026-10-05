Un SUV en occasion : le Toyota Rav-4 de 3e génération aurait-il été le pire des Rav-4 en matière de fiabilité ?

En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au début de l’hiver 2006 que le troisième opus du Rav 4 fait son apparition dans les concessions de la marque. Mais cette fois, une unique version à cinq portes, à l’inverse de son prédécesseur, qui existait en version courte 3 portes et longue 5 portes. Ce nouveau Rav 4 gagne 14,5 cm en longueur par rapport au précédent 5 portes, ce qui lui confère tout d’abord, une meilleure habitabilité notamment aux places arrière, les passagers bénéficiant ainsi de 6 cm de plus pour leurs jambes, mais également de pouvoir rivaliser avec ses concurrents directs comme les Hyundai Tucson, Kia Sportage et Nissan X-Trail.

Autre changement, la disparition de la roue de secours sur la porte de hayon, facilitant désormais les manœuvres de stationnement. Le volume de coffre augmente aussi, passant de 400 litres à 586 litres en configuration 5 places. Si l’ancien Rav 4 manquait fâcheusement de modularité, contrairement à des SUV coréens, cette nouvelle mouture réplique en se dotant du système Easy Flat qui permet en un tournemain de moduler les sièges arrière et de préserver une aire de chargement plane. En revanche, un défaut subsiste, le portillon, qui s’ouvre toujours latéralement. Oubliez son ouverture si, en stationnement, un véhicule vous colle à l’arrière…

Au point de vue mécanique, il est animé par un diesel D4-D décliné en trois puissances : 136 ch, 150 ch et 177 ch ainsi qu’un essence VVT-i de 152 ch et 158 ch. Coté transmission, une boîte de vitesses à 5 rapports pour les versions essence et 6 rapports pour les diesels, et une boîte auto 4 rapports. Ajoutons que ce SUV existe en deux et quatre roues motrices. En janvier 2009, le Rav 4 bénéficie d’un premier restylage (face avant, bouclier et feux arrière). En mai 2010, un second restylage, cette fois plus marqué avec une face avant totalement remaniée.

Sur le plan fiabilité, la carrière du Rav 4 sera entachée par pas mal de soucis mécaniques, principalement sur les diesels D4-D. Enfin, côté offre en occasion, sans surprise, ce sont les versions ''gazole'' qui dominent, avec près de 85 % des propositions.

SOUS LE CAPOT

En diesel

2.2 D-4D : 136 ch, 150 et 177 ch

En essence

2.0 VVT-i : 152 ch et 158 ch

LE RAV 4 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Ça roule pour ce RAV-4 de troisième génération. Qu’il s’agisse des éléments qui composent l’habitacle ou des assemblages, la qualité est au rendez-vous. Les modèles à gros kilométrages en sont le parfait témoignage.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Globalement, ça va pour l’ensemble des pièces d’usure courantes (plaquettes, disques…). À noter néanmoins, quelques remplacements prématurés de l’embrayage sur les D4-D.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Ce n’est pas du côté des pièces de rechange que vous allez faire des économies. Les tarifs se situent au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-il cher à entretenir ?

Que ce soit pour des entretiens périodiques, ou pour des réparations, la facture grimpe vite. Mais, grâce à la bonne endurance de l’ensemble des pièces d’usure, les rendez-vous en concession sont espacés.