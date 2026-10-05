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Toyota Rav 4 (3e Generation)

Fiche fiabilité

Un SUV en occasion : le Toyota Rav-4 de 3e génération aurait-il été le pire des Rav-4 en matière de fiabilité ?

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Roberto Bencivenga

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Un SUV en occasion : le Toyota Rav-4 de 3e génération aurait-il été le pire des Rav-4 en matière de fiabilité ?

Dates clés

  • Février 2006 : commercialisation du RAV 4 III
  • Janvier 2009 : restylage
  • Mai 2010 : nouveau restylage
  • Fin 2012 : arrêt de fabrication du RAV 4 III
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En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au début de l’hiver 2006 que le troisième opus du Rav 4 fait son apparition dans les concessions de la marque. Mais cette fois, une unique version à cinq portes, à l’inverse de son prédécesseur, qui existait en version courte 3 portes et longue 5 portes. Ce nouveau Rav 4 gagne 14,5 cm en longueur par rapport au précédent 5 portes, ce qui lui confère tout d’abord, une meilleure habitabilité notamment aux places arrière, les passagers bénéficiant ainsi de 6 cm de plus pour leurs jambes, mais également de pouvoir rivaliser avec ses concurrents directs comme les Hyundai Tucson, Kia Sportage et Nissan X-Trail.

Autre changement, la disparition de la roue de secours sur la porte de hayon, facilitant désormais les manœuvres de stationnement. Le volume de coffre augmente aussi, passant de 400 litres à 586 litres en configuration 5 places. Si l’ancien Rav 4 manquait fâcheusement de modularité, contrairement à des SUV coréens, cette nouvelle mouture réplique en se dotant du système Easy Flat qui permet en un tournemain de moduler les sièges arrière et de préserver une aire de chargement plane. En revanche, un défaut subsiste, le portillon, qui s’ouvre toujours latéralement. Oubliez son ouverture si, en stationnement, un véhicule vous colle à l’arrière…

Au point de vue mécanique, il est animé par un diesel D4-D décliné en trois puissances : 136 ch, 150 ch et 177 ch ainsi qu’un essence VVT-i de 152 ch et 158 ch. Coté transmission, une boîte de vitesses à 5 rapports pour les versions essence et 6 rapports pour les diesels, et une boîte auto 4 rapports. Ajoutons que ce SUV existe en deux et quatre roues motrices. En janvier 2009, le Rav 4 bénéficie d’un premier restylage (face avant, bouclier et feux arrière). En mai 2010, un second restylage, cette fois plus marqué avec une face avant totalement remaniée.

Sur le plan fiabilité, la carrière du Rav 4 sera entachée par pas mal de soucis mécaniques, principalement sur les diesels D4-D. Enfin, côté offre en occasion, sans surprise, ce sont les versions ''gazole'' qui dominent, avec près de 85 % des propositions.

 

SOUS LE CAPOT

En diesel

2.2 D-4D : 136 ch, 150 et 177 ch

En essence

2.0 VVT-i : 152 ch et 158 ch

 

LE RAV 4 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Ça roule pour ce RAV-4 de troisième génération. Qu’il s’agisse des éléments qui composent l’habitacle ou des assemblages, la qualité est au rendez-vous. Les modèles à gros kilométrages en sont le parfait témoignage.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Globalement, ça va pour l’ensemble des pièces d’usure courantes (plaquettes, disques…). À noter néanmoins, quelques remplacements prématurés de l’embrayage sur les D4-D.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Ce n’est pas du côté des pièces de rechange que vous allez faire des économies. Les tarifs se situent au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-il cher à entretenir ?

Que ce soit pour des entretiens périodiques, ou pour des réparations, la facture grimpe vite. Mais, grâce à la bonne endurance de l’ensemble des pièces d’usure, les rendez-vous en concession sont espacés.

 

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UN RAV 4 III D’OCCASION ?

En diesel

Sous la barre des 10 000 €, vous pouvez vous tourner vers un Rav 4 III D4-D de 2007-2009 quelle que soit sa puissance et affichant au compteur moins de 150 000 km.

Pour environ 10 000 €, vous pouvez accéder à la version restylée (2010) avec des modèles ayant parcouru moins de 130 000 km.

En essence

Les rares essence s’affichent à partir de 10 000 € et bon nombre ont parcouru moins de 100 000 km.

Fiabilité

Description :

Injecteurs-rampe d’injection

De nombreux grippages ont été répertoriés sur l’ensemble des blocs diesels. Ils se traduisent par des difficultés de démarrage et des pertes de puissance.

Moteur D4-D

Bon nombre de propriétaires évoquent des consommations d’huile excessives et des avaries de joint de culasse à l’origine d’une consommation de liquide de refroidissement.

Vanne EGR

Sur l’ensemble des blocs D4-D, elle s’encrasse, provoquant des à-coups et des pertes de puissance.

Turbo

Quelques cas de casses ont été répertoriés sur les D4-D.

Embrayage

Plusieurs propriétaires de Rav 4 diesel ont connu des usures prématurées du disque d’embrayage.

Rappel de rectification en concession :

  • Février 2016 : sur une série de Rav 4, produits du lancement et jusqu’à novembre 2012, en raison d’un défaut de conception, l’armature métallique de la banquette arrière pourrait, en cas de forte collision frontale venir en contact de la sangle de ceinture de sécurité et la couper. Dès lors, la retenue du passager pourrait être inefficace et provoquer des blessures.
  • Avril 2014 : sur une série de Rav 4 produits de mars 2006 à mars 2009 le faisceau électrique (nappe) de commande de l’air bag conducteur pourrait, en frottant lors de la rotation du volant de direction, s’endommager et altérer les connexions. Dans ce cas, le témoin ''air bag'' s’allume au tableau de bord et en cas de choc, le déclenchement du coussin gonflable ne pas s’activer.
  • Octobre 2012 : sur une série de Rav 4 produits de septembre 2006 à décembre 2008, la commande de lève-vitres générale côté conducteur (commande l’ensemble des vitres du véhicule) peut devenir capricieuse voire inopérante. Le recours à un produit lubrifiant standard est déconseillé car il pourrait entraîner une surchauffe. Il faut remplacer l’interrupteur.
  • Août 2012 : sur une série de Rav 4 produits du lancement et jusqu’à août 2010, l’écrou de blocage de la biellette de suspension arrière est mal serré.
  • Février 2010 : sur une série de Rav 4 produits du lancement et jusqu’à novembre 2009 un défaut au niveau de la pédale d’accélérateur peut se traduire par son blocage partiel ou total lors du mouvement. Les, risques : la pédale peut rester en position accélérée ou à l’inverse, empêcher la décélération.

 

LE BILAN

Assez présent en occasion, surtout en diesel, le Rav 4 de troisième génération peut être un bon choix pour ceux en quête d’un SUV bon marché et capable d’accueillir confortablement cinq personnes et leurs bagages. Seule ombre au tableau, la fiabilité, plutôt chaotique notamment sur les versions d’avant le gros restylage de mai 2010. Alors, pour un achat sans trop de risques, mieux vaut se tourner vers un modèle de fin de carrière, d’autant qu’il s’affiche à des tarifs presque équivalents à ceux des modèles plus âgés.

 

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Avis Toyota Rav 4 (3e Generation)

19,2 /20

Rav 4 (3e Generation) III (3) 150 D-4D LIFE EDITION 4WD (2010)

Par §Syl126IJ le 17/07/2023

Achetée avec 4 ans et 30 000km, aujourd'hui elle a 14 ans et 145 000km. Entretien chaque année malgré le faible kilométrage. Très fiable sur toutes ces années: -une panne du capteur de niveau d'huile changé par de l'occasion car trop cher en neuf chez Toyota. ("Niveau d'huile bas" affiché à l'odb alors que niveau OK)-usure un peu prématurée amortisseurs arrière -un voyant moteur/ injecteur pendant qq mois dans une période où j'utilisais la voiture quasi exclusivement en urbain. Maintenant, pas de soucis en adaptant mon usage.Je l'ai utilisé en toutes conditions au fil des années. Super véhicule pour la montagne, extra urbain, chemin, neige, tracter une remorque, bonne capacité de chargement en tant que familiale ou utilitaire occasionnel.Ma conso peut descendre à 6L en roulant souple en extra urbain ou monter à 8.5L en urbain et conduite plus dynamique. Ma moyenne à l'odb et réelle est de 7.2L depuis le début. En 10 000kms, j'ai toujours consommé un peu d'huile, sans évolution dans le temps donc pas inquiétant (0.5 à 1L).Je ne fais pas de permutation mais je monte les mêmes modèles de pneus sur les 4 roues motrices et tout se passe bien. Économe à l'usage : conso un peu élevée à cause du poids mais usure faible pneus (dunlop grand touring a/s), usure faible freins, pas de courroie de distribution, pas de FAP sur cette version...Super véhicule que j'espère garder encore pas mal d'années, surtout aux vues de ce qui se vend aujourd'hui !

17,6 /20

Rav 4 (3e Generation) III 136 D-4D (2007)

Par Hickory le 11/08/2022

La seule panne, chgt de la vanne EGR 2fois en 300000kms ce qui me semble normal. Pas d'autre soucis, entretien Toyota depuis son achat neuf. Pas d'usure anormale :embrayage d'origine est nickel etc.. Les contrôles techniques n'ont jamais rien décelé d'anormal. Après une vérification au banc, pas de perte de puissance. Je ne l'utilise jamais pour les tout petits trajets en ville et l'hiver, je prends le temps de le faire chauffer en roulant un peu plus. Pour moi, excellent véhicule, super moteur. Avant j'avais une Renault.... Que je ne regrette pas.

19,6 /20

Rav 4 (3e Generation) III 136 D-4D LIMITED EDITION (2009)

Par Amc france le 28/07/2022

Ma toyota rav4 avait 4 ans et 120.0000km quand je l'ai acheté. Maintenant elle a 300.000km et 13 ans. Je suis très satisfaite de cette voiture comme j'ai utilisée beaucoup d'autre marque et model précédente. La rav 4 que j'ai, m'a jamais laissé en panne même pas petit problème. Toujours et tous les équipements marche parfaitement. Je veux passer un model plus récent avec boîte auto et plus d'options mais je ne veux pas séparer de cette voiture tourne comme une horloge de Suisse.

17,8 /20

Rav 4 (3e Generation) III (3) 150 D-4D LIFE EDITION 4WD (2011)

Par §dwa574nv le 30/01/2022

Bon véhicule confortable avec un moteur très énergique. Parfait pour passer partout. Personnellement le bémol se situe au niveau de la conso. Pas de panne à signaler durant ces trois années. Véhicule bien équipé avec sièges chauffants. Je vais le changer pour un véhicule plus récent mais j'en garderai un excellent souvenir. Je recommande sans hésitation . Prix abordable en occasion.

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