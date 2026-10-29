Ils n’en finissent pas de chambouler les habitudes de l’industrie auto et viennent de faire subir une nouvelle déculottée aux constructeurs traditionnels. Selon les chiffres du cabinet spécialisé Dataforce, les marques chinoises ont, pour la première fois dépassé les Japonaises en Europe, ou ces dernières détiennent désormais 11,9% de parts de marché, alors que les Chinois affichent à 12,7%.

Une secousse, pas un effondrement

Pour rappel, il y a cinq ans seulement, les constructeurs de l’Empire du milieu ne détenaient que 1% des mêmes parts, alors que Toyota, Suzuki, Nissan, Mazda ou Honda ont mis des décennies à s'installer chez nous.

Rien qu’en un mois, entre août et septembre, les parts de marché chinoises ont progressé de près de trois points par rapport au marché global européen, passant de 11,7% à 14,5%. Dans la foulée, le SUV Jaecoo 7 du groupe Chery est aujourd’hui l’auto la plus vendue au Royaume-Uni, s’il nous est permis de l’intégrer, ou de la réintégrer, à l’Europe.

Pour autant, cette perte de pouvoir du club Japon au sein du vieux continent est il dramatique pour ces marques ? Beaucoup moins que les revers que subissent les constructeurs européens. Car, contrairement à eux, les 27 n’ont jamais été le premier marché des constructeurs nippons.

S’ils détiennent, depuis peu, 11,9 % de parts de marché ici, ils disposent de 37% de parts de marché de l’autre côté de l’Atlantique. C’est aujourd’hui le premier marché des Japonais largement devant la Chine et Toyota, à lui seul, « pèse » 15,4%, suivi de Honda à 8 ,7%.

L'amérique, terre japonaise

À se demander si ces marques ne se désintéressaient pas de l’Europe. Certes, de Sunderland en Angleterre pour Nissan, à Burnaston de l’autre côté du Channel en passant par Onnaing en France pour Toyota, ils sont durablement installés chez nous. Mais leur timidité respective, pour Toyota et Honda notamment, en matière de VE inciterait à le laisser croire, alors que ce marché est en plein boom chez nous.

À l’inverse, ils sont parfaitement à l’aise aux États-Unis, grâce à leurs gros SUV et pick-ups hybrides, une denrée prisée là-bas. Ils sont aidés en celà par l’administration Trump, hostile autant au 100% électriques qu’au marques chinoises. Mais le pouvoir, même américain, change parfois, et avec lui sa politique des transports. Or, gouverner c’est prévoir, y compris dans l’automobile.