Il est devenu un événement incontournable dans de multiples secteurs et celui de l’automobile n’y échappe pas. Si les campagnes de promotion ont disparu sous l’ère post-Covid, elles sont revenues depuis plusieurs mois et rejoignent sans hésitation le Black Friday. De nombreuses marques en profitent pour mettre en avant leurs modèles avec des prix souvent alléchants. Focus sur Toyota.

Grâce à ses faibles consommations et son confort de conduite en ville, la Yaris hybride vaut le détour. C’est sans doute le moment de saisir l’opportunité d’en acquérir une. La version de base Dynamic en teinte Blanc Pur n’est peut-être pas la plus attirante, mais son tarif a de quoi faire réfléchir : 18 825 €. Elle bénéficie d’une remise de 6 275 €, un quart du prix initial en moins ! Il est aussi possible de la louer, à partir de 163 € par mois entretien inclus (37 mois/30 000 km) avec un apport de 4 390 €. Petit bémol, seuls 300 exemplaires sont prévus, mais une offre de reprise de 4 000 € reste au programme.

Une reprise allant jusqu’à 6 000 €

Même régime pour le C-HR avec 25 % de ristourne, ramenant son tarif de base de 35 750 € à 26 812 €. Comme pour la Yaris, il s’agit de l’entrée de gamme Hybrid 140 ch Dynamic, mais avec plusieurs couleurs au choix (Gris Météore, Gris Mineral, Blanc Pur et Bleu Persan). La location longue durée est également au menu, à partir de 253 €, entretien inclus (37 mois/30 000 km) après un premier loyer de 4 390 €. Comme pour la Yaris, seulement 300 clients seront admis.

À noter également que la version hybride rechargeable profite d’une promotion de 4 000 € et d’une aide à reprise atteignant 6 000 €. Les Yaris Cross, Corolla et sa déclinaison Touring Sports ont droit à une aide à la reprise de 4 500 €.