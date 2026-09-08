Essai Yaris Cross restylé : Toyota a-t-il raison de ne prendre aucun risque ?

En bref : Best-seller de Toyota

Second restylage

Aucune nouveauté technique

À partir de 29 500 €

La nature humaine n’aime pas trop le changement, Toyota l’a bien compris. En plus de faire des économies, la marque ne veut surtout pas perturber la clientèle puisque son SUV urbain est le best-seller en Europe. Depuis sa sortie en 2021, il s’en est vendu plus de 210 000 exemplaires. Sur les huit premiers mois de l’année en France, il se bat pour être la Toyota la plus vendue en se plaçant juste derrière… la Yaris.

Il convient de rappeler que cette auto a déjà profité d’une mise à jour en 2024 : système multimédia, combiné d’instrumentation, moteur de 130 ch, insonorisation... Pour le millésime 2026, les évolutions sont minimes. Tout se concentre sur la partie avant, sans pour autant que les modifications ne sautent aux yeux. Ainsi, la signature lumineuse, jusqu’ici verticale et positionnée aux extrémités du bouclier, migre à l’intérieur des optiques. L’intérieur de ces dernières évolue logiquement, mais leur forme extérieure reste identique. Il aurait été trop coûteux de modifier également le capot et les ailes avant.

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La calandre se fond dans le bouclier, abandonne sa teinte noire et se pare de motifs identiques à ceux du dernier Rav4. À noter enfin que le bas du bouclier évolue aussi. De profil, les plus observateurs auront remarqué de nouvelles jantes de 17 pouces et 18 pouces. Enfin, deux nouvelles teintes, Bronze Sonora et Gris Célestine, rejoignent le nuancier.

À l’intérieur, il faut avoir l’œil exercé pour repérer les inserts couleur platine sur les contre-portes ainsi que la sellerie spécifique de la finition Trail, des sièges sport que l’on retrouve sur le niveau Design.