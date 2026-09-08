Selon les finitions, la Yaris Cross restylée augmente ses tarifs entre 600 et 1 100 €, les prix s’échelonnent de 29 500 à 37 600 € et la gamme propose quatre finitions.

Dynamic (à partir de 29 500 €)

Uniquement disponible avec le moteur de 116 ch, l’entrée de gamme dispose du combiné d’instrumentation de 7 pouces, de l’écran tactile de 9 pouces, de la réplication du smartphone sans fil, des radars de stationnement avant et arrière, de la caméra de recul, du régulateur adaptatif, des projecteurs à LED ou encore de l’aide au maintien dans la voie.

Design (à partir de 32 200 €)

Ce deuxième niveau s’équipe en plus d’un écran tactile plus grand de 10,5 pouces, de la navigation, du chargeur par induction du smartphone, des antibrouillards, des feux arrière à LED, des vitres arrière surteintées, des rails de toit et de jantes en alliage de 17 pouces.

Trail (à partir de 35 600 €)

Cette finition agrandit le combiné numérique à 12,3 pouces, offre en plus la climatisation bizone, le pare-brise chauffant, les sièges avant chauffants, le hayon électrique, la carrosserie biton et les jantes de 18 pouces.

GR Sport (36 000 €)

Enfin, ce Yaris Cross mise davantage sur le dynamisme avec les suspensions sport, un kit carrosserie spécifique, le pédalier en aluminium et la sellerie suédine.