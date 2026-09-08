Les acteurs ne manquent pas dans le segment des SUV-B, le Toyota Yaris Cross doit se battre sur tous les fronts. Sur le marché français, le Peugeot 2008 lui tient tête depuis le début de l’année, et de loin (33 508 exemplaires). Il propose également une version hybride de 145 ch vendue à partir de 32 700 €. Un autre Français, le Renault Captur, est aussi devant (19 753 ex.) et met en avant sa chaîne de traction full hybrid E-Tech de 160 ch, contre une somme plus raisonnable : à partir de 30 500 €.

Quant à notre Yaris Cross, il n’est pas le plus compétitif puisqu’il est facturé à partir de 32 200 € (130 ch 4x2), mais les Honda HR-V et Hyundai Kona sont encore moins donnés : respectivement 35 250 et 35 400 €.

À retenir : assurer jusqu’à la fin

Si vous possédez actuellement un Yaris Cross millésime 2024 ou ultérieur, inutile de vous précipiter chez votre concessionnaire pour découvrir ce « nouveau » venu. Sa partie avant revue peut vous séduire, mais les évolutions s’arrêtent là. Le SUV nippon conserve ainsi ses atouts et ses inconvénients.

On note tout d’abord sa consommation particulièrement réduite. Sur notre parcours d’essai, par ailleurs très favorable à un faible appétit, nous avons relevé 4,7 l/100 km. Un chiffre qu’il convient de relativiser sur autoroute par exemple. Si ce SUV n’est pas le champion de l’accueil à bord, il offre un bon rapport habitabilité/encombrement et a l’avantage d’être réellement compact dans un segment dont les protagonistes ne cessent de grandir. À noter également qu’il profite d’une bonne dotation en équipement et que le confort de suspension est appréciable.

En revanche, l’insonorisation est toujours à parfaire, la finition manque de cachet et certains détails sont franchement décevants. Le système multimédia reste daté, notamment dans sa présentation. Enfin, si la boîte automatique CVT est d’une douceur incroyable, elle gomme totalement les sensations d’accélération tout en maintenant le moteur à un régime élevé.

Clairement, Toyota n’a pas mis beaucoup d’argent sur la table pour son SUV urbain. Est-ce réellement un handicap ? Les chiffres de vente nous le diront, mais il y a fort à parier que la clientèle sera encore au rendez-vous.

Caradisiac a aimé

La consommation

Le rapport habitabilité/encombrement

Le confort de suspension

La version 4x4 proposée

Caradisiac n’a pas aimé