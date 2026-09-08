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Toyota Yaris 4

Essai Yaris Cross restylé : Toyota a-t-il raison de ne prendre aucun risque ?

Dans Nouveautés / Restyling

Julien Bertaux

9  

5. Quelle note obtient la Toyota Yaris Cross 2026 ?

 

Essai Yaris Cross restylé : Toyota a-t-il raison de ne prendre aucun risque ?

La Toyota Yaris Cross hybride 130 ch 4x2, facturée à partir de 32 200 € est évaluée dans la catégorie des SUV urbains hybrides qui comprend notamment :

Le Renault Captur full hybrid E-Tech 160 ch, à partir de 30 500 €

Le Peugeot 2008 Hybrid 145 ch, à partir de 32 700 €

Le Honda HR-V I-MMD 131 ch, à partir de 35 250 €

Le Hyundai Kona Hybrid 138 ch, à partir de 35 400 €

hybride 130 ch Trail
Budget
  • 7.38
  • 7.38
  • 7.38
  • 7.38
  • 7.38
 
Pratique
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Sécurité
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
  • 7.8
 
Note globale : 14,4 /20
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Qui ne connaît pas la Toyota Yaris, elle qui fut jusqu'à récemment, et pendant de nombreuses années, la voiture la plus fabriquée en France, dans l'usine que le constructeur japonais possède à Onnaing, dans le Nord ? Assemblée chez nous donc, mais aussi pas mal vendue, puisqu'elle a même fait quelques incursions selon les années dans le top 10 sur notre marché.

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