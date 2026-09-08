La Toyota Yaris Cross hybride 130 ch 4x2, facturée à partir de 32 200 € est évaluée dans la catégorie des SUV urbains hybrides qui comprend notamment :

Le Renault Captur full hybrid E-Tech 160 ch, à partir de 30 500 €

Le Peugeot 2008 Hybrid 145 ch, à partir de 32 700 €

Le Honda HR-V I-MMD 131 ch, à partir de 35 250 €

Le Hyundai Kona Hybrid 138 ch, à partir de 35 400 €