5. Quelle note obtient la Toyota Yaris Cross 2026 ?
La Toyota Yaris Cross hybride 130 ch 4x2, facturée à partir de 32 200 € est évaluée dans la catégorie des SUV urbains hybrides qui comprend notamment :
Le Renault Captur full hybrid E-Tech 160 ch, à partir de 30 500 €
Le Peugeot 2008 Hybrid 145 ch, à partir de 32 700 €
Le Honda HR-V I-MMD 131 ch, à partir de 35 250 €
Le Hyundai Kona Hybrid 138 ch, à partir de 35 400 €
|hybride 130 ch Trail
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,4 /20
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