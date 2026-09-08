Qui ne connaît pas la Toyota Yaris, elle qui fut jusqu'à récemment, et pendant de nombreuses années, la voiture la plus fabriquée en France, dans l'usine que le constructeur japonais possède à Onnaing, dans le Nord ? Assemblée chez nous donc, mais aussi pas mal vendue, puisqu'elle a même fait quelques incursions selon les années dans le top 10 sur notre marché.