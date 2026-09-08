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Toyota Yaris 4

Essai Yaris Cross restylé : Toyota a-t-il raison de ne prendre aucun risque ?

Dans Nouveautés / Restyling

Julien Bertaux

9  

6. La fiche technique de la Toyota Yaris Cross

 

Essai Yaris Cross restylé : Toyota a-t-il raison de ne prendre aucun risque ?

 

Les chiffres clés

Toyota Yaris Cross (3) 1.5 130H 2WD TRAIL
Généralités  
Finition TRAIL
Date de commercialisation 07/07/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,19 m
Largeur sans rétros 1,76 m
Hauteur 1,59 m
Empattement 2,56 m
Volume de coffre mini 397 L
Volume de coffre maxi 1 097 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 190 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 490 cm3
Puissance 130 ch
Couple 120 Nm à 3 600 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.7 s
Volume du réservoir 36 L
Emissions de CO2 107 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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