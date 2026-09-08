Sans aucune évolution technique, le ressenti au volant devrait être strictement identique. Pourtant, dès les premiers tours de roue, il nous a semblé plus confortable. Si les suspensions sont toujours un poil fermes, elles semblent un peu plus prévenantes qu’auparavant, notamment avec les grandes jantes de 18 pouces. La nouvelle monte pneumatique y serait-elle pour quelque chose ?

Quoi qu’il en soit, le confort est à parfaire. Si l’insonorisation a été améliorée sur la partie avant en 2024 (encapsulage moteur, pare-brise…), on note toujours des bruits de roulement provenant de l’arrière.

Quant au conducteur, il profite d’une bonne position de conduite, à condition de ne pas vouloir conduire en position basse avec un volant haut, et de sièges enveloppants, mais un peu fermes. On aurait aimé que Toyota fasse évoluer son système multimédia pour le rendre plus moderne, mais il faudra attendre la prochaine génération de Yaris Cross…

Sous le capot, la chaîne de traction hybride de 130 ch est bien connue. Plus forte que la version de 116 ch (185 Nm contre 141 Nm), cette mécanique apporte plus d’aisance sur route, notamment lors des reprises. Cela ne rend pas le Yaris Cross particulièrement performant, mais répond parfaitement à une utilisation quotidienne. Les sensations au volant sont aussi édulcorées par la transmission à variation continue, qui procure une douceur incomparable (absence d’à-coups), mais gomme totalement les accélérations. De plus, cette technologie engendre également du bruit puisque le moteur monte dans les tours à la moindre pression sur la pédale de droite.

Le Yaris Cross n’incite donc pas à l’attaque, le comportement routier sain et équilibré n’a rien de dynamique. Toutefois, cela n’a rien de rédhibitoire puisque telle n’est pas du tout la vocation de l’auto.