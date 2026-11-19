Il y a encore quelques mois, Alpine vendait toujours ce qui ressemble à l’une des meilleures voitures de sport thermiques de tous les temps (l’A110 de seconde génération) et profitait du relatif succès de sa citadine A290 100 % électrique.

Déjà victime d’un gros recadrage l’année dernière après l’arrivée du nouveau directeur du groupe Renault François Provost, qui a annulé des projets audacieux de supercar et son développement aux Etats-Unis, Alpine a récemment déchanté à cause du démarrage commercial de l’A390. Ce SUV familial sportif est très loin de se vendre comme prévu : sa cadence de production a dû être baissée à plusieurs reprises en réponse à la demande insuffisante et il se dit que le constructeur plancherait sur une solution pour adapter l’offre, potentiellement avec une nouvelle version d’entrée de gamme (ce qui n’a pas été confirmé officiellement pour l’heure).

D’autres problèmes qui ont convaincu Renault de changer de stratégie

D’après les journalistes des Echos, ce mauvais démarrage commercial de l’A390 n’est pas le seul problème chez Alpine actuellement : le développement technique de la nouvelle plateforme utilisée notamment par la future A110 de troisième génération aurait pris du retard. La raison ? « L’adaptation de la plateforme électronique achetée auprès du chinois Geely », apprend-t-on.

Toujours d’après les journalistes des Echos, le groupe Renault a décidé de modifier son organisation interne en conséquence. La marque Alpine sera désormais rattachée à son département « croissance et marques » reportant directement au directeur de la marque Renault Fabrice Cambolive, exactement comme ce qui vient d’être fait pour Dacia.

Citée par Les Echos, la communication d’Alpine affirme que cette réorganisation vise à optimiser les synergies possibles entre les différentes marques. Sur le papier, Alpine peut effectivement bénéficier d’une telle décision si cela permet de résoudre des problèmes techniques tels que celui décrit sur l’architecture électronique de la plateforme APP de la prochaine A110. Cela illustre en tout cas une nouvelle fois l’opposition totale du nouveau directeur général de Renault François Provost à la stratégie passée de Luca de Meo, ce dernier ayant préféré favoriser l’indépendance des marques et des services pour « stimuler la créativité ».

L’élément le plus inquiétant des ajustements décidés par François Provost concerne plutôt le nombre de projets annulés chez Alpine depuis son arrivée (engagement en endurance, pôle Hypertech, supercar, prototype à hydrogène, nouveaux gros modèles). En principe, Alpine doit encore lancer une nouvelle sportive électrique 2 + 2 en plus de l’A110 dans les années futures.