La galaxie rentre définitivement aux stands. Selon Le Figaro et confirmé par des sources internes citées par Les Échos, Stellantis s’apprête à stopper net sa participation au Championnat du monde d’endurance (WEC) mais aussi à la Formule E, où Citroën et Opel sont engagés. C’en serait donc fini pour la division « Motorsport » du groupe, basée à Satory, près de Versailles.

C’est évidemment un séisme pour ses 300 salariés, qui ont, pour beaucoup, appris la nouvelle par voie de presse et n’ont qu’un indice : la convocation de réunions exceptionnelles du CSE ce lundi 23 novembre avec les représentants du personnel de la division, ce qui n’est pas vraiment de bon augure.

300 millions économisés

Cette décision, si elle est confirmée, est pour Stellantis l’une des réponses aux déboires que le groupe connaît depuis plus d’un an, et à sa dégringolade boursière puisque, depuis le début de l’année, sa valeur a fondu de 65 %. Supprimer le sport auto pourrait donc être vu comme un signal envoyé aux marchés, et une économie d’environ 300 millions d’euros par an réalisée.

Mais c’est surtout une manière pour le groupe d’affirmer que les sports mécaniques ne sont plus prioritaires, très loin de là. D’ailleurs, l’ont-ils jamais été ? Dans le groupe américano-italo-germano-français, les rares marques à vocation sportive ne sont plus engagées au plus haut niveau depuis des lustres. Maserati a arrêté la F1 en 1957 et Alfa Romeo en 2023, au fil d’allers-retours qui ont jalonné toute leur histoire, sans que l’une ou l’autre n’ait profité à plein de ses engagements, ni qu’elles en aient pâti en prenant la poudre d’escampette.

Un autre géant, Volkswagen, a largement stoppé ses activités sportives officielles après le dieselgate de 2015. Et sa déconfiture actuelle n’est nullement liée à la fin de son programme WRC, puisqu’il a continué à engranger des fortunes pendant les dix ans qui ont succédé à son retrait.

La légende qui veut que le sport auto soit un laboratoire pour la voiture de série a fait pschitt depuis longtemps, tout comme le vieil adage de l’industrie qui affirmait qu’une course gagnée le dimanche faisait vendre des voitures le lundi. Une vérité largement caduque, si tant est qu’elle fut vraie un jour.

Bien sûr, il reste quelques raisons pour un constructeur de s’approcher des circuits : faire plaisir aux fans, toujours nombreux quoi qu’on en dise, ou éviter d’envoyer un signal de mauvaise santé — de la même manière qu’on suspecte une marque absente des écrans publicitaires d’aller mal.

Mais c’est bien cher payé pour de maigres retombées. Aujourd’hui, la bascule s’opère vers le 100 % électrique et la Formule E a justement été créée pour valoriser cette technologie auprès du grand public. Mais qui, en dehors des initiés, connaît le champion du monde 2025 de cette discipline (le Britannique Oliver Rowland) ?

Alors, comme le Général de Gaulle le demandait en visitant le stand Renault du Salon de l’auto en 1968 où trônait le prototype Alpine A211 : « À quoi sert la course automobile ? » Jean Rédélé, le créateur de la marque de Dieppe présent sur place, avait eu ce jour-là la réponse parfaite : « À faire gagner la France. » Mais 58 ans plus tard, le centre de gravité de Stellantis se trouve dans la banlieue de Détroit, à 6 000 km de l’Hexagone. La gloriole nationale est devenue vaine.

Reste un dernier argument pour s’engager : la notoriété. Mais toutes les marques citées n’en manquent pas, bien au contraire. Aux yeux de ses clients, essentiellement européens, Renault demeure une grande marque mondiale, malgré la disparition de son nom en F1 fin 2020 et l’arrêt de son moteur fin 2025. Elle a été remplacée par Alpine, qui n’en a pas tiré grand avantage.

Le sport auto bientôt chinois ?

En revanche, d’autres constructeurs n’ont pas cette notoriété. Qui connaît vraiment MG, BYD ou Geely — du moins leur histoire et leur singularité face à la concurrence ? Tous envisagent désormais de s’engager en F1, en WEC ou en WRC pour s’acheter une légitimité.

Le sport auto pourrait ainsi devenir chinois, comme la production de série est en train de le devenir. Mais peut-être pas pour toujours. Le jour où les dirigeants de ces groupes feront leurs comptes et verront que les milliards de yuans engloutis ne changent pas grand-chose à leurs résultats financiers, ils en reviendront sans doute. Ils constateront alors que les automobilistes occidentaux achètent désormais leurs voitures comme les marques repères chez Leclerc : sur des critères aussi terre à terre que le prix, l’équipement, le design et la fiabilité. Sans se soucier le moins du monde d’une histoire glorieuse ou d’exploits sportifs.