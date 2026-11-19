Une petite goutte d’eau qui donne des grosses sueurs. Foton, Farizon, Maxus et consorts représentent à peine 0,5 % du marché VUL en France. Mais, alors que les ventes de petits utilitaires accusent un recul de 6,3 % depuis le début de l’année, la part des néo constructeurs progresse de près de 15 %.

Dans ce contexte tendu, Stellantis, (leader du marché 36,4 % de PDM) qui détient près de la moitié (48,3 %) du marché des petits utilitaires, propose une nouvelle gamme « low cost ». Appelée Smart Compact Vans, cette offre se veut « à la fois de défense et d’attaque » explique Nuno Marques, directeur marketing monde et de la stratégie de la commercialisation.

Le pari de low cost pragmatique

Attendue début 2027, cette déclinaison épurée des Berlingo, Combo, Doblo et Partner -dont la conception remonte à 8 ans - seront proposées 1 000 € moins cher en version thermique et 2 500 € de moins en électrique que les versions actuelles.

Pour y parvenir les ingénieurs ont joué la carte d’un bien connu « less is more ». Ainsi la batterie a été ramenée de 51 kWh à 42 kWh, offrant 270 km d’autonomie. Un pare-chocs avant commun aux 4 modèles et des stickers à la place des logos en relief permettent aussi de diminuer les coûts de fabrication. À l’intérieur, pas d’écran multimédia, ni de commandes de portières pour cette version allégée.

L’approche se veut pragmatique plutôt que strictement minimaliste. Constatant que la grande majorité des conducteurs circulent seuls, le constructeur propose un intérieur modulable. L’assise du siège passager rabattable libère ainsi 0,5 m3 d’espace supplémentaire, tablette de travail et espace de rangement amovibles permettent transformer la cabine en bureau mobile et répondre à des multiples choix d’usages.

L’offensive vise autant les flottes administrations, peu friandes d’équipements superflus, que les petits entrepreneurs contraints jusqu’alors d’opter pour des modèles d’occasion. Pour cette version Stellantis ambitionne entre 15 % et 20 % de ses ventes européennes et françaises. Signe de la valeur stratégique de cette nouvelle offre ne sera pas partagée avec Toyota, dont le Proace City est pourtant assemblé sur la même base en Espagne. Cette nouvelle gamme se veut mondiale et représentera 100 % des modèles VUL commercialisés par le groupe au Moyen-Orient et en Afrique.

Le paradoxe de l’électrique et le bouclier européen

Sur le front réglementaire, Stellantis profite à fond de la réforme française des certificats n’économise d’énergie (CEE). Depuis juin 2026 les aides privilégient les modèles produits en Europe. L’effet a été immédiat. Les ventes françaises VUL de Stellantis ont bondi de 10,6 % depuis janvier.

Pour autant, la conversion énergétique des VUL demeure laborieuse. Si le coût énergétique plaide nettement en faveur de la batterie, les freins psychologiques persistent. Au printemps dernier le constructeur à menée une campagne commerciale proposant l’électrique au même tarif que le thermique. Résultat : 85 % des acheteurs ont choisi du diesel.

Le réseau et l’après-vente comme ligne de défense

Pour tenir à distance les nouveaux entrant, Stellantis mise une politique de terrain. Les gestionnaires de parc ne se contentent plus d’évaluer un loyer ou un coût de détention, ils calculent également le coût global d’exploitation qui intègre la rémunération du chauffeur et la perte sèche liée à l’immobilisation du véhicule.

Fort d’un millier de concessions en France, assurant un accès rapide sur l’ensemble de l’Hexagone, le groupe ajoutera début 2027 un nouveau service technologique permettant de limiter l’immobilisation véhicule au garage. Grâce à l’exploitation des données embarquées, des alertes seront envoyées en temps réel à des plateformes logistiques du constructeur afin d’organiser les réparations et d’envoyer les pièces nécessaires au garagiste avant que n’arrive la panne. Cet entretien prédictif doit permettre « de diminuer de moitié les délais d’immobilisation » souligne Frédéric Chapuis, directeur de Stellantis Pro One France.

Dans un marché où le gâteau se rétrécit, et où de nouveaux entrants « encore relativement faibles, mais dont on sait qu’ils vont arriver en force » dixit Nuno Marques, Stellantis rappelle que « c’est toujours l’après-vente qui fait la vente ». Une stratégie du pricing et du service à l’épreuve de la réalité terrain.