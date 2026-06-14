Pour la future génération de son ludospace Citroën Berlingo, la marque aux chevrons pourrait s’inspirer librement du concept-car Citroën ELO.

Réinventer le véhicule familial afin de renouveler le Berlingo c’est ce que veut faire Citroën avec le concept-car Citroën ELO. Un concept-car qui innove en proposant des solutions alternatives que ce soit en ce qui concerne l’espace intérieur et le mobilier de l’habitacle, la conception des ouvrants, ou bien encore le mode de propulsion.

Un concept-car, aussi extravagant soit-il, n’est jamais gratuit. Il permet aux designers d’exprimer sans trop de contraintes leur créativité, de découvrir de nouvelles solutions techniques ou stylistiques pour un nouveau véhicule. Cela permet aussi d’analyser la réaction du public face à un nouveau design, de nouveaux équipements, des trouvailles technologiques.

Petit à l’extérieur, grand à l’intérieur

L’allure générale de ce concept-car Citroën ELO offre la vision du ludospace du futur pour Citroën avec un profil qui donne l’impression que l’on devant une grande voiture alors que celle-ci ne mesure que 4,10 m de long. Le concept-car ELO affiche une bonne bouille avec une signature lumineuse moderne constituée de quatre projecteurs rectangulaires positionnés par paire à la verticale. À l’arrière du véhicule, on découvre également des feux en forme d’ailettes comme ceux qui équipent la nouvelle génération du Citroën C5 Aircross. À noter également que les pare-chocs avant et arrière sont identiques (comme sur l’Ami) et que les ailes de cette auto sont plates, ce qui permet d’y poser, véhicule arrêté, des objets. Outre son style original, Elo qui a été présenté au dernier Salon de Bruxelles prouve que Citroën innove toujours.

Poste de conduite central

Le concept-car Citroën ELO est un véhicule électrique à moteur arrière (propulsion) dont les batteries sont disposées dans le plancher. La position de l’électromoteur à l’arrière dégage de la place à l’avant ce qui permet au conducteur d’être au centre, ce qui est inhabituel. Devant le conducteur se trouve une sorte de pare-brise enveloppant composé d’une vitre panoramique centrale et de deux « fenestrons » de chaque côté. Le conducteur a droit à un volant monobranche, rappel au passé et à celui de la Citroën DS, mais avec deux joysticks pour naviguer dans les menus de l’instrumentation numérique. Les informations essentielles sont projetées sur une lame vitrée placée en bas du pare-brise (comme sur les nouvelles BMW iX3 et BMW i3), cette lamelle est transparente et permet aussi de voir la route. Cette position de conduite centrale permet aussi au conducteur, lorsque le véhicule est à l’arrêt, de retourner son siège pour faire face aux passagers arrière. Des rails disposés dans le plancher permettent d’installer ou de retirer les sièges de deuxième rang afin de modifier la capacité de transport.

Équipementier en sport pour le mobilier intérieur

Ainsi ce véhicule est très habitable puisqu’il peut transporter jusqu’à six personnes. Comme les SUV Citroën C3 Aircross et son clone Opel Frontera qui peuvent transporter jusqu’à sept personnes, le concept-car Citroën Elo est un vrai véhicule familial, mais à la différence des deux SUV, il ne mesure que 4,10 m de long, soit la taille d’une citadine. Les deux SUV de chez Stellantis affichent quant à eux, 4,39 m de long, soit pratiquement trente centimètres de plus ! Pour réussir l’exploit de transporter six personnes dans un gabarit réduit, Citroën pour son ELO a fait appel pour une partie du mobilier intérieur à Decathlon. La firme spécialisée dans les équipements d’activités de sport et de plein air a travaillé sur les matériaux à employer et à l’aménagement intérieur.

Un clin d’œil à la 2 CV

Ainsi le concept-car Citroën ELO dispose de sièges à armature fine, ce qui permet de laisser suffisamment d’espace entre les rangées pour se sentir à l’aise. Les sièges de troisième rangée peuvent même être démontés et leur assise peut servir à se transformer en de petits fauteuils d’appoint qui sont utilisables à l’extérieur. Une sorte de saut dans le passé, lorsque l’on pouvait démonter assez facilement la banquette de sa 2CV pour s’en servir comme « canapé » pour un pique-nique. Original, le concept-car ELO l’est aussi pour ses multiples espaces de rangement et ses accessoires pensés pour la famille comme les deux matelas qui peuvent accueillir deux adultes (ils se rangent sur le plancher du coffre), les attaches un peu partout sur lesquelles on peut accrocher des sacs (fournis avec le concept-car) ou encore une sorte d’auvent extérieur qui prend appui sur les portes latérales.

Pas de pied milieu pour un accès facilité

Ce qui est également intéressant sur ce concept-car ce sont les ouvrants particuliers de ce modèle avec des portes latérales montées sur pantographe qui s’ouvrent de manière antagoniste. De plus, il n’y a pas de pied milieu et cela donne une impressionnante ouverture latérale de 2,90 m pour que les passagers puissent entrer plus facilement dans le véhicule. À l’arrière on trouve deux portes battantes, des ouvrants que l’on trouve plus souvent sur des utilitaires, mais qui permettent de ne pas avoir besoin de beaucoup d’espace derrière le véhicule pour s’ouvrir à l’inverse d’un hayon qui est imposant sur ce genre d’auto. Autre ouvrant original, le girafon en bout de toit au-dessus des portes battantes arrière peut s’ouvrir afin de permettre le chargement d’objets encombrants.

Que restera-t-il de tout cela sur le futur Berlingo ?

La future génération de Citroën Berlingo arrivera en 2028. Si celle-ci devait s’inspirer de ce concept-car Citroën ELO on ne retrouvera pas en concession un véhicule qui ressemblera à 100 % à cette étude de style. Voici ce que les ingénieurs et stylistes de Citroën pourraient emprunter à ELO pour créer le nouveau Berlingo, ou ce qu’ils laisseront de côté :

Style : l’allure générale d’Elo, sorte de minibus moderne devrait être une grande source d’inspiration pour le futur Berlingo. En effet, ce modèle compact avec ses roues aux quatre coins permet de disposer d’un habitacle doté d’un grand espace intérieur. La carrosserie monovolume devrait être conservée pour le Berlingo.

: l’allure générale d’Elo, sorte de minibus moderne devrait être une grande source d’inspiration pour le futur Berlingo. En effet, permet de disposer d’un habitacle doté d’un grand espace intérieur. La carrosserie devrait être conservée pour le Berlingo. Ouvrants : le retour des deux demi-portes à l’arrière pour accéder au coffre peut faire passer ce véhicule pour un véhicule ancien puisque le hayon est souvent la norme et ce type d’ouvrants est souvent réservé aux utilitaires. Néanmoins cette disposition n’a pas que des inconvénients, puisqu’elle peut faciliter le chargement si l’espace derrière le véhicule est réduit , un hayon demande davantage de place pour se relever. Cette disposition des portes permet aussi de faciliter la dépose d’objet lourds à l’intérieur , les deux demi-portes descendant jusqu’au plancher. Pour les portes latérales, la disparition du pied milieu est vraiment un plus pour l’accès à bord, et le nouveau Berlingo pourrait bien disposer de ces portes à ouverture antagoniste, même si la suppression du pied milieu entraine des contraintes en ce qui concerne la conception : obligation d’une structure plus robuste, plus lourde et plus onéreuse.

: le retour des deux pour accéder au coffre peut faire passer ce véhicule pour un véhicule ancien puisque le hayon est souvent la norme et ce type d’ouvrants est souvent réservé aux utilitaires. Néanmoins cette disposition n’a pas que des inconvénients, , un hayon demande davantage de place pour se relever. Cette disposition des portes permet aussi de faciliter la dépose , les deux demi-portes descendant jusqu’au plancher. Pour les portes latérales, la disparition du pied milieu est vraiment un plus pour l’accès à bord, et le nouveau Berlingo pourrait bien disposer de ces portes à ouverture antagoniste, même si la en ce qui concerne la conception : obligation d’une structure plus robuste, plus lourde et plus onéreuse. Propulsion : selon toute vraisemblance le futur Berlingo devrait se servir de la plateforme Smart Car , à moins qu’il récupère la nouvelle plateforme STLA One qui va servir à plus de trente modèles chez Stellantis. Dans les deux cas, la motorisation est à l’avant. Positionnée à l’arrière pour le concept-car ELO, la motorisation entraîne les roues arrière (propulsion) et dégage plus d’espace à l’avant. Ce qui permet d’installer le conducteur au centre. Même si la marque aux chevrons a de tout temps innové, elle n’installera pas le conducteur au centre, ce qui permettra de positionner le moteur à l’avant.

: selon toute vraisemblance de la plateforme , à moins qu’il récupère la nouvelle plateforme qui va servir à plus de trente modèles chez Stellantis. Dans les deux cas, la motorisation est à l’avant. Positionnée à l’arrière pour le concept-car ELO, (propulsion) et dégage plus d’espace à l’avant. Ce qui permet d’installer le conducteur au centre. Même si la marque aux chevrons a de tout temps innové, Signature lumineuse : telle quelle, la signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière pourrait se retrouver sur le nouveau Berlingo . D’ailleurs, elle n’est pas trop différente de ce que propose le C5 Aircross, qui dispose déjà de deux petits rectangles lumineux superposés à l’avant pour les feux de jour et des ailettes à l’arrière.

: telle quelle, la signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière . D’ailleurs, elle n’est pas trop différente de ce que propose le C5 Aircross, qui dispose déjà de à l’avant pour les feux de jour et des ailettes à l’arrière. Poste de conduite : le concept-car ELO, si l’on met de côté la position centrale du conducteur, dispose d’un volant monobranche d’une forme proche d’un rectangle à coins arrondis . Une forme qui s’apparente à celle de l’Hypersquare de Peugeot, mais pas question pour Citroën de reprendre le volant de chez Peugeot. La marque aux chevrons se dotera de son propre volant et à ce titre, il pourrait ressembler à celui de l’ELO. Si la plateforme STLA One est utilisée, elle peut disposer d’un système Steer-by-wire , c’est-à-dire sans liaison mécanique entre le volant et les roues, le Berlingo pourrait lui aussi y avoir droit. Même chose pour l’instrumentation numérique dont les informations essentielles à la bonne marche du véhicule sont projetées sur une lame vitrée placée à la base du pare-brise. Cet équipement moderne pourrait se retrouver sur le Berlingo . Le tout sera complété par une tablette horizontale ou verticale pour le multimédia.

: le concept-car ELO, si l’on met de côté la position centrale du conducteur, dispose . Une forme qui s’apparente à celle de l’Hypersquare de Peugeot, mais pas question pour Citroën de reprendre le volant de chez Peugeot. La marque aux chevrons se dotera de son propre volant et à ce titre, il pourrait ressembler à celui de l’ELO. Si la plateforme STLA One est utilisée, elle peut disposer , c’est-à-dire sans liaison mécanique entre le volant et les roues, le Berlingo pourrait lui aussi y avoir droit. Même chose pour l’instrumentation numérique dont les informations essentielles à la bonne marche du véhicule sont projetées sur une lame vitrée placée à la base du pare-brise. . Le tout sera complété par une tablette horizontale ou verticale pour le multimédia. Sièges : l’absence de pied milieu, outre le fait qu’il permet de disposer de portes à ouverture antagoniste, permet de libérer également un grand espace pour l’accès à bord . L’utilisation de sièges individuels et démontables qui se positionnent sur des rails pourrait permettre de faire varier les possibilités de transport des personnes, six, sept voire huit personnes (2 + 3 + 3) pourraient trouver à se loger dans l’habitacle. À ce stade on ne sait pas si Citroën retiendra une telle modularité, car le coût des sièges individuels est plus élevé qu’une banquette rabattable et escamotable dans le plancher.

: l’absence de pied milieu, outre le fait qu’il permet de disposer de portes à ouverture antagoniste, . L’utilisation de sièges individuels et démontables qui se positionnent sur des rails pourrait permettre de faire varier les possibilités de transport des personnes, pourraient trouver à se loger dans l’habitacle. À ce stade on ne sait pas si Citroën retiendra une telle modularité, car est plus élevé qu’une banquette rabattable et escamotable dans le plancher. Espaces de rangement : le concept-car Citroën ELO, dispose d’une multitude d’espaces de rangement et d’équipements astucieux (comme ces deux matelas qui se rangent dans le coffre). À l’image de ce qu’ont créé Skoda ou Dacia pour leurs véhicules qui regorgent d’espaces de rangement et se dotent d’équipements supplémentaires intégrés à leurs véhicules (parapluie, raclette à givre pour la marque tchèque, système de fixation YouClip pour la marque roumaine), Citroën pourrait bien proposer une multitude d’ équipements additionnels pour son futur Berlingo.

: le concept-car Citroën ELO, dispose d’une multitude d’espaces de rangement et (comme ces deux matelas qui se rangent dans le coffre). À l’image de ce qu’ont créé Skoda ou Dacia pour leurs véhicules qui regorgent d’espaces de rangement et à leurs véhicules (parapluie, raclette à givre pour la marque tchèque, système de fixation YouClip pour la marque roumaine), Citroën pourrait bien proposer une multitude d’ pour son futur Berlingo. Motorisations : qu’elle que ce soit la plateforme utilisée (Smart Car ou STLA One), les deux bases techniques sont multi-énergies et le Berlingo sera bien entendu disponible avec des motorisations thermiques électrifiées et du 100 % électrique.