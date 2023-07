Rappel : Citroën dans les roues de Peugeot

Après Peugeot, c’est au tour de Citroën de rappeler une large partie de ses Berlingo de troisième génération, qu’ils s’agissent de versions utilitaires ou particulières. Petit rappel des faits : sur son duo de ludospace/camionnette, l’ex-groupe PSA rencontre un problème lié à la plaque de protection des soubassements qui fait partie du pack Chantier. Ce dernier, qui permet à ces véhicules de s’aventurer hors du bitume, comprend, où cette plaque, le Grip Control et une garde au sol augmentée.

Cet élément en métal peut, au fil des kilomètres, accumuler des débris en tout genre, tels que des feuilles ou des branchages. Ces derniers sont alors "stockés" à proximité de l’échappement, jusqu’à entrer en contact avec lui. Le mariage végétaux secs et échappement chaud peut ainsi conduire à un incendie.

Comme chez Peugeot, ce sont les Berlingo dotés de cette option et sorties de chaîne à partir du 8 novembre 2017 et jusqu’au 21 septembre 2021 (type K9) qui doivent repasser en atelier. Citroën n’a pas communiqué le nombre précis d’exemplaires concernés par ce rappel, référencé JAP/KAE, mais on peut estimer que, rien que sur le marché français, environ 25 000 exemplaires présentent ce problème.

Les types CE de ces exemplaires débutent par e2*2007/46* suivi de 0623*05, de 0624* puis d’un nombre compris entre 00 et 09, ou de 0625* suivi d’un nombre compris entre 02 et 15.