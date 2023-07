Rappel : la série noire continue chez Peugeot

Mais que se passe-t-il chez Stellantis ? Les uns après les autres, les labels du groupe franco-italien se mettent à rappeler par milliers, voire dizaines de milliers, des véhicules. Cette fois-ci, la roue de la malchance tombe à nouveau sur Peugeot et, plus précisément, sur les jumeaux : le ludospace Rifter et l’utilitaire Partner.

Sur ces modèles, le constructeur propose un pack Chantier, comprenant une garde au sol rehaussée, le Grip Control ou encore une protection métallique située sous le moteur. Ces équipements sont, comme le nom de ce pack le laisse entendre, destinés aux utilisateurs amenés à conduire leur véhicule sur des axes difficiles.

Le problème que Peugeot référence KUZ concerne justement cette plaque de protection. Son positionnement peut entraîner l’accumulation de débris de toutes sortes dans le châssis du véhicule. À force de s’entasser, ces débris peuvent entrer en contact avec l’échappement et conduire à une surchauffe de ce dernier.

La marque rappelle donc 17 923 exemplaires de ces modèles, fabriqués entre le 8 novembre 2017 et le 21 septembre 2021, afin de procéder au remplacement de cette protection. Les types CE de ces autos (case K de la carte grise) débutent par e2*2007/46* suivis de 0623*05, de 0624* puis d’un nombre compris entre 00 et 11 ou de 0625* suivi d’un nombre compris entre 02 et 16. Les propriétaires des exemplaires concernés seront directement contactés par Peugeot.