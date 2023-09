BlueHDi : Stellantis rappelle près de 600 000 voitures en France

Si les problèmes qui affectent les moteurs BlueHDi ne sont plus un secret depuis de longs mois, Stellantis a toujours peiné à les reconnaître officiellement. Mais la pression devenait sans doute trop forte pour que le groupe continue à faire comme si de rien n’était. Aussi, les 5 principales marques de ce géant lancent d’importants rappels visant à résoudre l’un des problèmes, mais pas tous, de cette technologie.

Malheureusement, il n’est pas question ici de mettre fin aux défaillances de l’injecteur d’AdBlue, ni même aux déformations du réservoir contenant ce liquide, mais simplement de corriger une erreur logicielle. En effet, l’un des softwares de l’unité de commande moteur peut empêcher l’allumage d’un témoin de dysfonctionnement, celui indiquant que l’injecteur d’urée n’est pas opérationnel. Plus qu’un problème de fiabilité, il est donc ici question de corriger un souci ayant une incidence sur le respect de normes antipollution.

Le nombre de véhicules qui doivent repasser en atelier a toutefois de quoi donner le tournis. Rien que chez Citroën, seule marque à avoir, jusqu’à présent, indiqué précisément la quantité de véhicules rappelée, on parle de plus de 335 000 voitures au niveau mondial. Il s’agit, en l’occurrence, de C3, C4, C-Elysée, C4 SpaceTourer, C5 Aircross, Berlingo, Jumpy, SpaceTourer et Jumper assemblés entre 2019 et 2022. Dans l’Hexagone, on peut estimer le nombre de client concerné aux environs de 220 000.

Le cousin Peugeot n’est pas plus épargné. Sont touchées des véhicules également produits entre fin 2019 et 2022, et appartenant aux familles 208, 2008, 301 (non importée en France), 308, 3008, 508, 5008, Rifter, Partner, Traveller, Expert et Boxer. En France, ce rappel sera logiquement le plus conséquent, la marque au Lion étant celle qui remporte le plus de succès dans notre pays, plus de 320 000 voitures et utilitaires étant attendus dans le réseau.

Toujours du côté français du groupe, DS Automobiles entre en contact avec les possesseurs de DS 3 Crossback, DS 4 et DS 7 Crossback produits durant la même période. Les volumes concernés sont, en toute logique, beaucoup plus faibles puisque l’on peut estimer que "seulement" 27 000 véhicules devront repasser par la case atelier.

Outre-Rhin, ce sont les propriétaires d’Opel Corsa, Mokka, Astra, Grandland X, Combo, Vivaro, Zafira Life et Movano sortis de chaîne entre 2020 et 2022 qui vont être contactés. Leur nombre serait aux alentours de 24 000.

Enfin, dernier constructeur à avoir abrité ces blocs BlueHDi sous le capot de ses véhicules, Fiat reste relativement épargné. En effet, seuls les Scudo et Ulysse assemblés entre le 23 août 2021 et le 5 juillet 2022 sont rappelés, ce qui concerne, dans notre pays, moins de 3 000 exemplaires.