C3 Aircross 7 places, solide challenger du Jogger

En bref

SUV 7 places

À partir de 23 150 €

Le nouveau Citroën C3 Aircross change de formule et propose à ses clients une inédite version 7 places. Vendu à partir à partir de 23 150 €, le SUV Français se positionne comme l’une des voitures 7 places parmi les moins chères du marché et vient ainsi concurrencer le Dacia Jogger sur ce marché où l’offre se raréfie.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Plus que jamais Citroën se place comme rival officiel de Dacia sur le secteur de la voiture à petit prix. Le constructeur a fait le choix judicieux de concevoir une déclinaison 7 places de son SUV urbain. Il s’agit d’une proposition unique sur le marché car le modèle conserve son gabarit très compact (4, 39 m), idéal pour circuler et stationner en ville et surtout un prix très contenu. A titre d’exemple, c’est 10 cm de moins que le Jogger et près de 10 000 € de moins qu’un Renault Grand Kangoo.

Quelle utilisation à 7 ?

Cette version n’est pas juste un C3 Aircross avec deux places supplémentaires car l’implantation de la banquette est différente. Elle a été avancée de 6 cm vers l’avant afin d’équilibrer l’espace et garantir une place décente à tous les rangs. Un choix intelligent qui permet une utilisation ponctuelle en 7 places. Les deux derniers sièges, déployables depuis le coffre, serviront principalement à loger des enfants ou de jeunes ados car au-delà d’1,75 m il faudra courber l’échine et surtout trouver un espace pour caser ses pieds.

En effet, l’espace sous la banquette laisse peu de place glisser ses pieds. Les deux occupants du fond disposeront d’un porte-gobelet, d’un accoudoir et même d’un point de charge USB-C (côté conducteur). Le C3 Aircross n’est donc pas conçu pour traverser la France avec 7 occupants à bord, bien que ce soit possible, mais plutôt comme petit transporteur de troupe au quotidien. Et dans cet exercice il est parfaitement apte. L’accès aux deux places additionnelles est facilité par une banquette du rang 2 repliable et escamotable. La manipulation est enfantine. Il suffit de tirer deux languettes.

Cette nouvelle implantation signe en revanche la disparition de la banquette arrière coulissante au second rang. Malgré tout l’espace reste très correct à cet endroit. Trois adultes de bonne taille y voyageront confortablement, il faudra juste penser à rentrer les épaules. Quant au coffre, sa contenance devient proche de zéro (30 litres) en 7 places. Si l’envie de voyage vous titille, il faudra cocher l’option coffre de toit ou attelage. En 5 places, ce dernier cube 330 litres et 1 470 litres tous sièges rabattus, ce qui reste très correct pour la catégorie.

Pas d’électrique sur la version 7 places

L’offre de motorisation est différente du C3 Aircross 5 places. Ainsi l’électrique n’est pas disponible. Le SUV concentre son offre sur des moteurs thermiques de 100 ch et hybride de 145 ch, celle de notre essai.

Il s’agit en réalité d’une motorisation à hybridation légère, constituée d’un moteur essence 1.2 Puretech (désormais à chaîne de distribution) et d’une boîte de vitesses à double embrayage électrifiée. Le fait d’avoir implanté un petit moteur électrique d’environ 28 ch, alimenté par une petite batterie autorise quelques phases de roulage en 100 % électrique comme la conduite en accordéon, à faible allure ou durant le stationnement. Hélas, les phases de récupération d’énergie deviennent rares à mesure que la circulation se densifie, la batterie se vide inexorablement sachant que le moteur thermique n’entre jamais en action uniquement pour la recharger, contrairement à celui d’une mécanique « full hybride » de Toyota ou Renault/Dacia. En conséquence, l’appétit grimpe rapidement en conduite urbaine dépassant les 6,5 l/100 Km. En outre, l’auto manque de douceur lors des passages de rapports délivrant des à-coups à basse vitesse.

Les performances de cette motorisation sont correctes mais sans plus. Le conducteur peinera à trouver les 145 ch annoncés sous la pédale de droite. Les accélérations sont correctes mais les reprises sont pénalisées par les lenteurs de passages de la boîte de vitesses. De plus, les économies réalisées sur l’insonorisation font raisonner les cris du 3 cylindres lorsque ce dernier est en charge et avec 7 occupants à bord le faible niveau de couple (230 Nm) impose l’anticipation pour s’insérer ou dépasser. A vitesse de croisière, l’ensemble mécanique devient plus vivable, mais les bruits de roulements prennent le relais dans l’habitacle. Au terme de notre boucle d’essai, avec deux passagers à bord, nous avons ainsi observé une consommation moyenne de 6,7 l/100 km, un score décevant.

Un bon niveau de confort

Le châssis repose sur des suspensions à double butées hydrauliques progressives, qui offrent une grande souplesse. Sur chaussée déformée, le SUV de Citroën absorbe les irrégularités sans broncher. Ce niveau de confort élevé et renforcé par des sièges moelleux est malheureusement desservi par une isolation phonique médiocre qui pénalise les trajets sur autoroute. Sur le réseau secondaire, cette souplesse génère une légère prise de roulis qui invite à réduire la vitesse dans les virages serrés. La direction peut être un poil trop assistée est agréable en ville où elle limite l’effort en manœuvre. En revanche, sur route, elle nuit au plaisir de tourner le volant malgré une précision rassurante.

Hormis un aménagement différent du coffre, l’intérieur est strictement le même qu’un C3 Aircross à 5 places. La planche de bord au dessin moderne est composée de plastiques durs. Des plastiques que l’on retrouve sur les contreportes, entre les sièges et sur les parties basses, signe d’une volonté d’économie, afin de pouvoir proposer l’auto au meilleur prix. Notez que cette version 7 places est disponible avec deux finitions « Plus » et « Max », plutôt bien équipée (cf page équipement). L’instrumentation numérique façon affichage tête haute est parfaitement lisible. Elle est secondée par un écran multimédia (réservé aux finitions hautes) basic dans sa présentation et sa résolution. Les sièges, eux, sont issus du programme « Advanced confort » de la marque, donc copieusement rembourrés de mousse, ce qui les rend accueillants très confortables. Cela vaut également pour la banquette arrière.