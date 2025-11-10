Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C3 Aircross 2

C3 Aircross 7 places, solide challenger du Jogger

Alexandre Bataille

4. Le C3 Aircross bien placé face à la concurrence

 

C3 Aircross 7 places, solide challenger du Jogger

Le Citroën C3 Aircross, à partir de 100 ch et 23 150 € est évalué dans la catégorie des véhicules 7 places qui comprend notamment : 

Le Dacia Jogger, à partir de 100 ch et 20 100 €

Le Ford Tourneo Connect, à partir de 115 ch et 30 720 €

Le Renault Grand Kangoo, à partir de 115 ch et 32 700 €

Citro&#xEB;n C3 Aircross 7 places Hybrid 145 Max
Budget
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Pratique
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Note globale : 13,3 /20
Explication des critères de notation
En savoir plus sur : Citroen C3 Aircross 2

Citroen C3 Aircross 2

