2. Deux finitions pour le C3 Aircross 7 places

 

C3 Aircross 7 places, solide challenger du Jogger

 

Le nouveau C3 Aircross 7 places réclamen 850 € de plus par rapport au C3 Aircross 6 places. Il est disponible en deux finitions.

La finition "Plus", à partir de 23 150 € comprend comme principaux équipements de série les barres de toir, les sabots avant et arrière, l'écran central tactile 10,25 pouces avec connectivité Andoid Auto et Apple CarPlay sans fil, trois prises USB-C, la climatisation automatique, la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques, les lève-vitres arrière électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, les optiques avant à LED, les sièges advanced confort, le plancher de coffre, le volant en similicuir. Et en version 7 places : les deux places dans le coffre, une prise USB-C supplémentaire, la banquette de rang deux repliable en portefeuille et le plancher plat.

La finition « Max », moyennant 2 100 € supplémentaires ajoute les feux arrière 3D à LED, les jantes alliage 17 pouces, le toit contrasté noir ou blanc, la navigation 3D, le chargeur à induction pour smartphone, la console centrale haute avec accoudoir, le rétroviseur intérieur électrochrome, le pare-brise acoustique, l'alerte de véhicule dans l'angle mort.

Les seules options sont la peinture bi-ton sur Plus, facturée 300 €, et la peinture métal (entre 250 et 1 100 €).

Le point techno : pas de superflus

Le nouveau C3 Aircross n'a rien de technologique. Il ne fait d'ailleurs qu'à peine mieux que son prédécesseur sur ce point. Il dispose du strict minimum, avec un régulateur non adaptatif, mais tout de même le minimum de connectivité pour smartphone, et sans fil. Sinon, les alertes en tout genre sont de toute façon rendues obligatoires par la normes européenne GSR2. Il n'y a donc rien de superflu.

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux de croisement

  • Aide au démarrage en pente

  • Feux diurnes à LED

  • Feux AR 3D à LED

  • Fixations ISOFIX sur les deux places latérales

  • Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)

  • Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)

  • Boîtier télématique : Appel d&#039;urgence et Citroën Assistance

  • ABS, ESP, TCS

  • 6 Airbags (frontaux, latéraux AV et rideaux)

Equipements de confort

  • Aide au stationnement AR

  • Direction assistée

  • Ordinateur de bord

  • Poches aumônières au dos des sièges AV

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Aide au stationnement AV

  • Frein de stationnement électrique

  • Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Climatisation automatique

  • Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants

  • Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)

  • Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie)

  • Rétroviseurs extérieurs électriques

  • Banquette AR avec dossier fractionnable 2/3 et 1/3

  • Vitres latérales teintées

  • 1 Prise USB type-C (charge rapide 3A) sur la console centrale

  • Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé

  • 1 Prise USB type-C (charge standard et data) sur la planche de bord

  • Répétiteur de clignotant dans le rétroviseur à LED

  • Volant Gainé avec décor chrome

  • Ecran central 10,25 &quot; tactile: Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Navigation 3D sur écran central 10,25&quot; tactile

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit Noir Brillant

  • Jantes alliage 17&quot; ARAGONITE Diamantées

Autres équipements

  • Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

  • Système de surveillance d&#039;angle mort

  • Détection de sous-gonflage

  • Caméra de recul

  • Pare-brise acoustique

  • Pack Safety

  • Projecteurs LED

  • Plancher de coffre escamotable

  • Prise 12 V à l&#039;AR de console centrale

  • Poignées de portes extérieures Noir Brillant

  • Elargisseurs d&#039;ailes Noir Mat

  • Décors extérieurs Noir Brillant

  • Suspension Citroën Advanced Comfort

  • Condamnation centralisée avec PLIP

  • Avertisseur sonore monoton

  • Eclairage d&#039;accompagnement et d&#039;accueil

  • Station d&#039;accueil Smartphone

  • Garnissage Maille Hello Noire /Toile enduite Gris clair

  • 2 Prises USB type-C (charge rapide 3A) en rang 2

  • Centre de roue noir avec logo

  • Eclairage d&#039;ambiance monochromatique

  • Plafonnier à LED

  • Sabots AV et AR

  • Poignées de maintien au rang 2

  • Recharge sans fil pour smartphone (puissance 15W)

  • Citroën Head up Display (affichage tête haute couleur) - TFT

  • Boîte automatique 6 rapports

  • AFU, REF

Options disponibles

  • Teinte de caisse spéciale nacrée vernis teinté bi-ton Rouge Elixir/ Toit Noir Perla Nera

     : 

    800 €

  • Teinte de caisse opaque Bleu Monte Carlo

     : 

    0 €

  • Prédisposition pour roue de secours

     : 

    20 €

  • Toit bi-ton Noir Perla Nera

     : 

    0 €

  • Suppression du toit bi-ton

     : 

    0 €

  • Configuration 7 places

     : 

    850 €

  • Toit bi-ton Blanc Opale

     : 

    0 €

  • Color Clip Infra Rouge (selon teinte de caisse)

     : 

    0 €

  • Jantes Alliage 17'' ARAGONITE Diamantées avec pneumatiques 3PMSF

     : 

    100 €

C3 Aircross 2

