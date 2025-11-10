Le nouveau C3 Aircross 7 places réclamen 850 € de plus par rapport au C3 Aircross 6 places. Il est disponible en deux finitions.

La finition "Plus", à partir de 23 150 € comprend comme principaux équipements de série les barres de toir, les sabots avant et arrière, l'écran central tactile 10,25 pouces avec connectivité Andoid Auto et Apple CarPlay sans fil, trois prises USB-C, la climatisation automatique, la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques, les lève-vitres arrière électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, les optiques avant à LED, les sièges advanced confort, le plancher de coffre, le volant en similicuir. Et en version 7 places : les deux places dans le coffre, une prise USB-C supplémentaire, la banquette de rang deux repliable en portefeuille et le plancher plat.

La finition « Max », moyennant 2 100 € supplémentaires ajoute les feux arrière 3D à LED, les jantes alliage 17 pouces, le toit contrasté noir ou blanc, la navigation 3D, le chargeur à induction pour smartphone, la console centrale haute avec accoudoir, le rétroviseur intérieur électrochrome, le pare-brise acoustique, l'alerte de véhicule dans l'angle mort.

Les seules options sont la peinture bi-ton sur Plus, facturée 300 €, et la peinture métal (entre 250 et 1 100 €).

Le point techno : pas de superflus Le nouveau C3 Aircross n'a rien de technologique. Il ne fait d'ailleurs qu'à peine mieux que son prédécesseur sur ce point. Il dispose du strict minimum, avec un régulateur non adaptatif, mais tout de même le minimum de connectivité pour smartphone, et sans fil. Sinon, les alertes en tout genre sont de toute façon rendues obligatoires par la normes européenne GSR2. Il n'y a donc rien de superflu.