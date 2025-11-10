2. Deux finitions pour le C3 Aircross 7 places
Le nouveau C3 Aircross 7 places réclamen 850 € de plus par rapport au C3 Aircross 6 places. Il est disponible en deux finitions.
La finition "Plus", à partir de 23 150 € comprend comme principaux équipements de série les barres de toir, les sabots avant et arrière, l'écran central tactile 10,25 pouces avec connectivité Andoid Auto et Apple CarPlay sans fil, trois prises USB-C, la climatisation automatique, la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques, les lève-vitres arrière électriques, les rétroviseurs rabattables électriquement, les optiques avant à LED, les sièges advanced confort, le plancher de coffre, le volant en similicuir. Et en version 7 places : les deux places dans le coffre, une prise USB-C supplémentaire, la banquette de rang deux repliable en portefeuille et le plancher plat.
La finition « Max », moyennant 2 100 € supplémentaires ajoute les feux arrière 3D à LED, les jantes alliage 17 pouces, le toit contrasté noir ou blanc, la navigation 3D, le chargeur à induction pour smartphone, la console centrale haute avec accoudoir, le rétroviseur intérieur électrochrome, le pare-brise acoustique, l'alerte de véhicule dans l'angle mort.
Les seules options sont la peinture bi-ton sur Plus, facturée 300 €, et la peinture métal (entre 250 et 1 100 €).
Le point techno : pas de superflus
Le nouveau C3 Aircross n'a rien de technologique. Il ne fait d'ailleurs qu'à peine mieux que son prédécesseur sur ce point. Il dispose du strict minimum, avec un régulateur non adaptatif, mais tout de même le minimum de connectivité pour smartphone, et sans fil. Sinon, les alertes en tout genre sont de toute façon rendues obligatoires par la normes européenne GSR2. Il n'y a donc rien de superflu.
Equipements et options
Version : II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux de croisement
Aide au démarrage en pente
Feux diurnes à LED
Feux AR 3D à LED
Fixations ISOFIX sur les deux places latérales
Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)
Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)
Boîtier télématique : Appel d'urgence et Citroën Assistance
ABS, ESP, TCS
6 Airbags (frontaux, latéraux AV et rideaux)
Equipements de confort
Aide au stationnement AR
Direction assistée
Ordinateur de bord
Poches aumônières au dos des sièges AV
Siège conducteur réglable en hauteur
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Aide au stationnement AV
Frein de stationnement électrique
Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
Rétroviseur intérieur électrochrome
Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers
Vitres et lunette AR surteintées
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Climatisation automatique
Lève-vitres AV électriques (descente séquentielle)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrants
Lève-vitres AR électriques (descente séquentielle)
Essuie-vitre AV automatique (capteur de pluie)
Rétroviseurs extérieurs électriques
Banquette AR avec dossier fractionnable 2/3 et 1/3
Vitres latérales teintées
1 Prise USB type-C (charge rapide 3A) sur la console centrale
Console centrale haute avec accoudoir et rangement fermé
1 Prise USB type-C (charge standard et data) sur la planche de bord
Répétiteur de clignotant dans le rétroviseur à LED
Volant Gainé avec décor chrome
Ecran central 10,25 " tactile: Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Navigation 3D sur écran central 10,25" tactile
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit Noir Brillant
Jantes alliage 17" ARAGONITE Diamantées
Autres équipements
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Système de surveillance d'angle mort
Détection de sous-gonflage
Caméra de recul
Pare-brise acoustique
Pack Safety
Projecteurs LED
Plancher de coffre escamotable
Prise 12 V à l'AR de console centrale
Poignées de portes extérieures Noir Brillant
Elargisseurs d'ailes Noir Mat
Décors extérieurs Noir Brillant
Suspension Citroën Advanced Comfort
Condamnation centralisée avec PLIP
Avertisseur sonore monoton
Eclairage d'accompagnement et d'accueil
Station d'accueil Smartphone
Garnissage Maille Hello Noire /Toile enduite Gris clair
2 Prises USB type-C (charge rapide 3A) en rang 2
Centre de roue noir avec logo
Eclairage d'ambiance monochromatique
Plafonnier à LED
Sabots AV et AR
Poignées de maintien au rang 2
Recharge sans fil pour smartphone (puissance 15W)
Citroën Head up Display (affichage tête haute couleur) - TFT
Boîte automatique 6 rapports
AFU, REF
Options disponibles
-
Teinte de caisse spéciale nacrée vernis teinté bi-ton Rouge Elixir/ Toit Noir Perla Nera:
800 €
-
Teinte de caisse opaque Bleu Monte Carlo:
0 €
-
Prédisposition pour roue de secours:
20 €
-
Toit bi-ton Noir Perla Nera:
0 €
-
Suppression du toit bi-ton:
0 €
-
Configuration 7 places:
850 €
-
Toit bi-ton Blanc Opale:
0 €
-
Color Clip Infra Rouge (selon teinte de caisse):
0 €
-
Jantes Alliage 17'' ARAGONITE Diamantées avec pneumatiques 3PMSF:
100 €
Photos (31)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération