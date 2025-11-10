Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Citroen C3 Aircross 2

C3 Aircross 7 places, solide challenger du Jogger

Alexandre Bataille

3. Notre avis sur le C3 Aircross 7 places

 

C3 Aircross 7 places, solide challenger du Jogger

 

La concurrence : très rare

Le C3 Aircross vient concurrencer les véhicules 7 places à prix contenus où l’on retrouve le Dacia Jogger. Le modèle de Dacia prend la forme d’un break. Il est vendu un peu moins cher sur les versions de base et notamment en GPL, motorisation la plus intéressante financièrement, mais la facture flamble équipé de la motorisation hybride. Il s’agit en revanche d’une hybridation totale à l’inverse du C3 Aircross équipé d’une hybridation légère. On retrouve aussi certains ludospaces comme le Renault Grand Kangoo. Ce dernier coûte en revanche près de 10 000 € de plus. Le groupe Stellantis propose également des ludospaces 7 places, mais ils sont uniquement disponibles en électrique. Enfin, pour trouver des véhicules 7 places, il faudra grimper sur les segments supérieurs (Peugeot 5008, Renault Espace ou encore Kia Sorento) où les tarifs flambent.

A retenir : un solide challenger du Jogger

Le Citroën C3 Aircross 7 places réussit le pari d’allier compacité, espace et prix attractif. Malgré quelques économies de fabrication, il offre une solution astucieuse pour les familles ayant besoin de transporter 7 personnes sans exploser leur budget. Bien pensé et facile à vivre, il se montre plus adapté à un usage urbain et périurbain. Citroën confirme son savoir-faire dans le domaine des voitures accessibles et positionne plus que jamais son modèle comme le rival de Dacia Jogger.

Caradisiac a aimé

  • Les prix contenus
  • L’exploitation maximale des volumes
  • L’espace au second rang
  • Le confort général
  • La polyvalence du véhicule

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les performances décevantes de la motorisation hybride
  • La boîte de vitesses lente et peu agréable en ville
  • La consommation en carburant quelconque
  • L’insonorisation médiocre

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6 120 (wltp) 27 900 €  €
II 1.2 HYBRIDE 145 PLUS E-DCS6 120 (wltp) 26 350 €  €
II 1.2 TURBO 100 PLUS BVM6 136 (wltp) 22 000 €  €
