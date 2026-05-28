Le Berlingo s’inscrit dans une longue tradition d’utilitaires compacts développés par le constructeur français depuis l'entre-deux-guerres. L'histoire commence par la 2 CV fourgonnette, présentée en 1950 et produite à plus de 1,2 million d'exemplaires jusqu'en 1978. Vient ensuite l'Acadiane avec une face avant empruntée à la Dyane, elle s'écoule à 235 393 unités jusqu'en 1987. Elle introduit notamment des variantes de carrosserie alternatives comme la « Mixta » ou la version camping-car « Oasis ». Le C15, dérivé de la berline Visa, reprend le flambeau en 1984. Il marque le passage aux cylindres refroidis par eau et à l'adoption massive du diesel. Reconnu pour sa robustesse, il reste en production pendant 22 ans (jusqu'en 2006, soit dix ans après l'arrivée du Berlingo) avec 1 181 471 exemplaires assemblés.

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Une lignée d'utilitaires populaires : de la 2 CV au C15

1996 : La rupture architecturale et l'invention du ludospace

En juillet 1996, Citroën rompt avec l’approche traditionnelle qui consistait à greffer une cellule de chargement arrière sur une base de berline existante. Le Berlingo de première génération est conçu dès le départ comme un véhicule monovolume dédié d'abord aux professionnels avec un volume de 3 m³ et 800 kg de charge utile. À son lancement le véhicule est commercialisé en deux portes. Un an plus tard, Renault dégaine le Kangoo, équipé d'une porte latérale coulissante. Les ventes du Berlingo accusent un sérieux ralentissement. En 14 mois les ingénieurs de PSA greffent une porte latérale coulissante à leur modèle et reculent la banquette arrière. Les ventes reprennent des couleurs. Le modèle se décline dès janvier 1997 en version VP (Véhicule Particulier) sous l'appellation Berlingo Multispace. Ce modèle crée le segment du ludospace, caractérisé par une habitabilité et une modularité importantes dans un gabarit compact.

La première génération évolue ensuite avec l'apparition du système de rangement de pavillon Modutop en 2000, puis un restylage majeur de la face avant et de la planche de bord en 2002. En mai 2008, la deuxième génération modernise la formule en introduisant trois sièges arrière indépendants, la lunette arrière ouvrante et une variante électrique en 2013. La troisième génération, lancée en 2018, a été mise à jour au printemps 2024 pour adopter la nouvelle identité visuelle de la marque.

La gamme actuelle : particuliers (Ludospace) et professionnels (Van)

Aujourd’hui produit sur les sites de Vigo (Espagne) et Mangualde (Portugal), le Berlingo se structure autour de deux configurations principales : le Berlingo Ludospace ; proposé en deux longueurs – M (4,40 m) et XL (4,75 m) – il peut accueillir 5 ou 7 passagers et Berlingo Van (Utilitaire). L'utilitaire offre jusqu'à 4,4 m³ de volume utile et une charge utile maximale de 1 tonne sur les motorisations thermiques.

Multi-énergies : l'électrification et le maintien (vital) du thermique

En 2022, Stellantis décide de ne proposer que de l'électrique pour ses ludospaces. Immédiatement les ventes s'effondrent. Aujourd'hui toujours proposée, la motorisation électrique équipée d'un moteur de 136 ch et associée à une nouvelle batterie LFP de 50 kWh nets (340 km autonomie mixte WLTP), est toujours proposée au catalogue, mais elle ne représente qu'une infime partie des ventes. Les motorisations thermiques et notamment le diesel sont les plus prisées avec le bloc BlueHDi (100 ch en boîte manuelle ou 130 ch en boîte automatique EAT8). La version Van y ajoute un bloc essence de 110 ch à boîte manuelle.