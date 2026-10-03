C’est une drôle d’idée. Pourtant, certains automobilistes n’hésitent plus à dormir dans leur auto le temps d’une nuit, d’un week-end, ou carrément pendant leurs vacances. Garés en pleine nature, sur une aire de camping-car ou un camping, ils entendent ainsi disposer d’un camping-car sans s’en offrir un, et en utilisant leur auto de tous les jours.

Pourquoi pas ? Encore faut-il que la voiture soit de dimensions suffisantes lorsque les sièges arrière sont rabattus, car si tel n’est pas le cas, l’heureux campeur risque de se retrouver transformé en malheureux campeur condamné à passer ses nuits recroquevillé.

Hyundai Ioniq 9, la voiture des géants

Alors, si l’on est vraiment mordu de cette forme de camping, il s’agit de bien choisir son auto, et surtout de bien évaluer une dimension précise : la longueur entre le dos des sièges avant et le hayon lorsque la banquette arrière est rabattue. Une dimension qui ne figure pas toujours dans les fiches techniques des autos parfois succinctes.

Alors nous vous en livrons quelques-unes. Et, de la plus chère à la moins onéreuse, elles offrent toutes les possibilités de dormir à l’arrière dans d’excellentes conditions, si l’on dispose d’un matelas adéquat en tout cas.

C’est une évidence : la plupart des autos qui répondent aux bons critères sont des SUV et des ludospaces. Et le plus vaste à l’intérieur est aussi l’un des plus long. Comme le Hyundai Ioniq 9. Le mastodonte électrique coréen (2,7 tonnes et 5,06 m de long) offre carrément 2,40m pour s’allonger, de quoi permettre à Victor Wembanyama de passer une bonne nuit. Évidemment, mieux vaut en avoir l’utilité en dehors du camping et des sept places dont il dispose, puisque l’engin coûte près de 70 000 euros.

On peut aussi se rabattre, et rabattre les sièges d’un Peugeot 5008 pour bien dormir puisque le Sochalien propose une longueur arrière de 2m, de quoi y glisser un matelas. C’est la même taille que le Tesla Model Y, à égalité avec les Kia Sorento, et Skoda Kodiaq.

Dacia, roi du sommeil

Du côté des ludospaces, le Volkswagen Caddy Maxi offre 2,05m de longueur et coûte 43 050 euros en hybride 150 ch essence. Les Renault Kangoo, Peugeot Rifter, Citroën Berlingo et Ford Tourneo disposent eux aussi de versions longues qui proposent entre 1,90m et 2 m à des tarifs un peu plus abordables.

Mais dans le domaine maxi-taille intérieure et tarif mini, c’est toujours Dacia quii dispose des meilleurs atouts. La preuve par son fameux pack sleep qui offre un matelas et une surface plane dans quelques-unes de ses autos. Une preuve que l’on peut dormir dans une franco roumaine puisque le Duster propose 1,80 m d’espace, la Bigster 1,90m. Étonnamment, le break Jogger offre lui aussi 1,90m, dix centimètres de plus que son grand frère SUV.

Reste que le pack sleep coûte toute de même 1 625 euros sur le Bigster. Soit beaucoup plus cher qu’un simple matelas et une série de planches adaptées. Un achat, et un exercice, évidemment réservé à un bon bricoleur.