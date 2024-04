Quand vanlife rime avec voitures de luxe et premium

La tente de toit ? Un truc économique qui permet de pratiquer la vanlife pour pas trop cher. Quant au fait de partir en vacances en dormant à l’intérieur de sa voiture, et la transformer en « camper-car » un terme qui rend ce type de villégiature beaucoup plus chic, c’est, là encore, une démarche permettant de ne pas dépenser trop d'argent.



C’est du moins ce que l’on s’imaginait jusqu’à cette découverte dans le catalogue des accessoires Porsche. La marque allemande propose en effet une tente de toit siglé du constructeur de Zuffenhausen. Ou l’adapter ? Facile, elle est prévue pour l’ensemble de la gamme. Taycan, 911, Macan Panamera ou Cayenne l’acceptent. Seule la 718, la moins chère des Porsche n’en veut pas, en raison de l’étroitesse de son toit. On évitera aussi les versions cabriolet de la 911, évidemment.

Une tente de toit dessinée à la maison

Mais qui y a-t-il de sportif et d’Allemand ce gros appendice de 56 kg ? Selon le constructeur, il a été spécialement dessiné par le centre design maison de Zell am Zee. Sinon ? Il est censé évoquer les lignes de la 911, ce qui laisse quelque peu dubitatif. Mais si cette boîte qui renferme une tente de toit ne rappelle pas immédiatement le dessin du mythe allemand, le monogramme de la marque est inscrit devant et sur les côtés, pour les étourdis.

Une fois dépliée, et comme la plupart des tentes haut de gamme du commerce, celle-ci offre une surface de couchage pour deux de 130 sur 210, un matelas haute densité et une toile doublée. Il en coûte 5 063,85 euros précisément. Mais comme on est chez Porsche, il y a quelques options, comme ces couvertures chauffantes, ou ces rangements pour les chaussures.

Mais si l’on peut dormir sur sa Porsche, l’on peut également s’assoupir à l’intérieur de sa Tesla Model 3 ou Y. Comment ? Grâce à un matelas et un sommier réalisé sur mesure par une toute nouvelle start-up. EscapeCase. L’affaire est beaucoup moins chère que chez Porsche et pour transformer son Américaine en camper-car, il n’en coûte que 255 euros. Pour ce prix, on dispose d’une surface de couchage de 187 x 104, ce qui est un peu exigu pour deux. Dans la journée, l’affaire se replie dans une valise de 66 cm de long qui se glisse dans le coffre.

Tesla ou Porsche, ces accessoires posent néanmoins quelques questions. Lorsque l’on dispose de moyens suffisants pour s’offrir une sportive allemande, on est censé, en plus, avoir les subsides nécessaires pour ne pas avoir à dormir juché sur le toit de son auto. Rappelons que la clientèle habituelle des tentes de toit est très majoritairement constituée de propriétaires de Dacia. Pas le même registre.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

De même, et malgré les tarifs beaucoup plus abordables des Model ou Y, on n’est pas dans le cœur de cible des voitures transformées en tente habituellement. Ce serait donc que ce mode de voyage, de camping ou de bivouac correspondrait à un véritable engouement qui ne serait pas lié à la nécessité de faire des économies sur le poste hébergement ? Dormir sur le toit de sa 911, serait-il une manière de surveiller son auto et d’en éloigner les voleurs ? Dormir dans sa Tesla permettrait-il de profiter plus longtemps des services offerts par le grand écran ? Mystère.

Toujours est-il que si le marketing Porsche s’intéresse à la question, c’est que ce département a vu, au minimum, dans ces tentes de toit une opportunité d’image. Et que dans le public, ce type d’hébergement est compris comme une tendance positive. Dans le même temps, si une start-up se lance en produisant des matelas sur mesure, c’est qu’en revanche, son créateur y voit un véritable marché.