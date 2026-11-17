Entre le prix de l‘assurance, des réparations et bien sûr les fluctuations du carburant, la vie de l’automobiliste n’est pas un long fleuve tranquille. Si utiliser sa voiture coûte de plus en plus cher, s’en offrir une neuve l’est aussi. Entre 2019 et 2025, la facture a augmenté de près de 30 %.

Pour beaucoup, la solution se trouve sur le marché de l’occasion. Les annonces ont aussi connu une belle inflation, mais les prix sont sans commune mesure avec ceux du neuf. Puisque la voiture reste un moyen de locomotion indispensable, pourquoi ne pas vous faire plaisir ?

Sans pour autant partir dans des modèles de luxe ou ultra-sportifs, nous avons effectué une sélection (non exhaustive) avec un budget de 20 000 €. Une somme qui permet de se faire plaisir avec des autos qui redonnent le moral : du SUV chic au cabriolet en passant par la berline traditionnelle.

Comme pour tout achat d’un modèle d’occasion, il est nécessaire de prendre son temps et de comparer les annonces avant de vous lancer. Nos Maxi-fiches fiabilité permettent d’écarter les versions à risque et le site marchand tel que La Centrale d’affiner votre recherche via de multiples filtres. Une fois sur place, inspectez l’état général de l’auto (alignement des éléments de carrosserie, notamment) et vérifiez la présence de factures et leur cohérence dans le temps. N’oubliez pas l’indispensable essai et munissez-vous de notre check-list.