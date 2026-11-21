Rouler jusqu’à la réserve et refaire le plein. Une habitude du passé ? L’électrification des flottes est en train de fissurer ce réflexe bien ancré. Les électro-mobilistes privilégient largement la recharge fractionnée en itinérance.

Une étude publiée en novembre par la société WeNow révèle qu’à peine 16 % des automobilistes professionnels utilisent la recharge rapide en itinérance. La session démarre en moyenne alors que la batterie affiche encore 29 % d’énergie et s’interrompt, 35 minutes plus tard, à 83 %. À peine une session sur cinq est poussée jusqu’à 95 % ou plus.

La recharge en itinérance un complément c’est tout

Le nombre de sessions rapides effectuées par les professionnelles (16 %) est légèrement supérieur à celle de la moyenne nationale observée tous automobilistes confondus (10 %), 90 % des recharges ont lieu dans la sphère privée (80 % domicile, 10 % lieu de travail).

En entreprise, le bureau joue toutefois un rôle central. 67 % des sessions professionnelles y démarrent en journée, avec un pic entre 7h et 9h. tandis que 33 % s’effectuent le soir au dépôt ou au domicile du collaborateur

Pourquoi bancher dès 29 % et débrancher à 83 % ?

Mais pourquoi donc le professionnel s’arrête-t-il alors qu’il lui reste presque un tiers d’énergie en stock (29 %) et arrête sa recharge à 83 % ?

Cette fenêtre répond à la fois aux contraintes de la route et à la physique des batteries.

Au-delà de la crainte de la panne, en usage professionnel le branchement se cale aussi sur l’agenda (pause, déjeuner, appel client…) plutôt que sur le niveau d’alerte de la jauge.

CA l’autre bout du cycle, le conducteur débranche systématiquement vers 83 % parce qu’il a intégré le principe de la « courbe de charge » dégressive. Entre 10 % et 80 % la borne envoie sa puissance maximale. Passé les 80 %, l’ordinateur de bord bride le débit et la vitesse de recharge chute. Gagner les 20 % derniers pourcents demande quasi autant de temps que de recharge la moitié de la batterie. Inutile pour un commercial de perdre un temps précieux pour grappiller quelques kW.

10 % des conducteurs concentrent la moitié des recharges rapides

Si 78 % des véhicules observés ont eu recours au moins une fois à la recharge rapide, l’étude met en lumière une forte disparité entre les profils conducteurs. Une minorité d’itinérants (10 %) représente près de la moitié (46 %) des sessions à haute puissance.

Il s’agit de gros rouleurs qui parcourent en moyenne 670 km par semaine, contre 365 pour la moyenne des professionnels étudiés.

Sans surprise, les VUL -comme les Peuget e-Expert (31 % des recharges rapides) et les Renault Kangoo E-Tech (25 %), sollicitent davantage l’itinérance rapide devant les Citroën ë-C4 (20 % des charges ultrarapides) et les Renault Mégane E-Tech (19 %). Ces recharges sont effectuées le plus souvent en journée, avec un pic constaté à 12h au moment de la pause médiane.

Témoignage d’une maturité d’usage

Ces données témoignent de la maturité d’usage acquise sur le terrain. Les professionnelles utilisent l’électrique avec pragmatisme. Le plein se fait en temps masqué. La recharge à domicile la nuit ou sur le lieu de travail pendant les horaires de bureau et l’on se contente d’un appoint rapide en itinérance.

Une habitude doublement vertueuse pour les entreprises, qui y gagnent du temps opérationnel, tout en préservant la durée de vie des batteries de leurs véhicules. Un plus au moment des retours de leasing et de mise en vente de l’auto sur le marché de l’occasion.