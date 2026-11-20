Toutes les écuries et les constructeurs automobiles du championnat du monde de Formule E se trouvent actuellement à Jarama en Espagne pour les essais de pré-saison : il s’agit d’un moment important puisqu’on assiste aux premières vraies confrontations chronométriques avec ces nouvelles monoplaces, beaucoup plus performantes et puissantes que celles utilisées jusqu’à la précédente saison.

Parmi les nombreux constructeurs automobiles présents de façon officielle (Porsche, Jaguar, Cupra, Nissan), le groupe Stellantis figurait en position de force : non seulement Citroën se préparait à entamer sa seconde saison dans la discipline après une première participation encourageante, mais elle venait d’être rejointe par Opel disposant des mêmes packages techniques. Le tout avec un quatuor de pilotes d’exception (Jean-Eric Vergne et Nick Cassidy chez Citroën, Théo Pourchaire et Mitch Evans chez Opel).

Et soudain, un bruit de couloir hallucinant

Depuis cette fin de matinée du vendredi, pourtant, tout le monde est sous le choc : quelques heures après les rumeurs de l’arrêt du programme de Peugeot Sport en endurance, les journalistes du Figaro rapportent que Stellantis aurait décidé de supprimer toutes les activités majeures en sport automobile du groupe et de dissoudre son département.

Les engagements de Citroën et Opel seraient ainsi concernés eux aussi, alors que nous venons de discuter des ambitions d’Opel et de son pilote Théo Pourchaire et que les monoplaces tournent sur la piste en ce moment même et doivent prendre part à la première course de la saison en janvier prochain au Mexique !

Face à des difficultés économiques plus fortes que prévu à cause d’un effondrement de sa capitalisation boursière, le conseil d’administration du groupe Stellantis aurait brusquement décidé d’arrêter toutes ses implications en sport automobile en se préparant à des mesures difficiles. Toujours d’après le Figaro, cette décision va peser sur les 300 employés de Stellantis Motorsport et tous ses nombreux fournisseurs : il y a aura des licenciements.

Le groupe Stellantis refuse toujours de communiquer officiellement sur ce sujet avec comme seule réponse, ces mots déjà publiés hier : « nous confirmons que des réunions extraordinaires des comités d’entreprise (CSE/CSEC) ont été convoquées afin de discuter avec les représentants du personnel de Stellantis Motorsport ».

C’est ce lundi que les réunions auront lieu et tout le monde attend de savoir si Stellantis va confirmer des décisions aussi brutales.