Opel espère devenir une marque excitante en rejoignant Citroën dans la Formula E, délaissée par Maserati et DS Automobiles

Connaissez-vous une seule autre discipline sportive où un même groupe automobile y a engagé jusqu’à quatre marques différentes ? C’est bien ce qu’il se passe actuellement en Formula E où Stellantis n’en finit plus de jouer aux chaises musicales. Jusqu’à la précédente saison, elle y comptait deux marques : DS Automobiles, présente avec succès quasiment depuis la création de la discipline, mais aussi Maserati qui n’a jamais réussi à signer de bons résultats dans le championnat.

A la fin de la précédente saison, la marque Maserati a été remplacée par Citroën qui reprend à peu près la même équipe (avec aussi le pilote Jean-Eric Vergne issue de DS Penske). Quant à DS Automobiles, il a été annoncé cette semaine qu’elle dispute sa toute dernière saison dans le championnat. Logique puisqu’il paraissait un peu bizarre d’avoir à la fois DS et Citroën dans les mêmes courses.

Et maintenant, Opel arrive !

Mais justement, Stellantis a décidé de garder deux marques en Formula E : Opel vient d’annoncer son arrivée dans la course à partir de la saison 2027-2028 du championnat. Oui, dès l’année prochaine le constructeur allemand bataillera face à Citroën mais aussi à Porsche, Jaguar, Mahindra ou encore Cupra. Rappelons que BMW et Mercedes ont décidé de partir il y a longtemps, tout comme Audi et McLaren plus récemment.

L’écurie d’Opel s’appellera le « Opel GSE Formula E Team », marquant la volonté de la marque à l’éclair de mettre en avant ses nouveaux modèles électriques sportifs de série (le Mokka GSE et très bientôt la Corsa GSE).

Des monoplaces de plus de 800 chevaux

L’arrivée d’Opel coïncidera aussi avec celle de la monoplace « Gen4 », beaucoup plus performante que les monoplaces actuelles de la Formula E. Ces prochaines autos disposeront en effet d’une transmission intégrale et pourront développer plus de 800 chevaux en qualifications. Elles se rapprocheront sans doute un peu des chronos des Formule 1 mais conserveront un châssis identique pour toutes les écuries, qui pourront jouer sur les moteurs ou encore la gestion des batteries pour faire la différence par rapport aux autres.