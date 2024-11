L'Opel Grandland est-il plus fiable que le Peugeot 3008 ?

Fiabilité

Description :

L’Opel Grandland X/Grandland est-il plus fiable que le Peugeot 3008 ? L’affirmer ne serait pas juste. Le volume de propriétaires confrontés à des problèmes est moindre qu’avec le Peugeot 3008 tout simplement parce qu’il s’est moins vendu. En partageant la plateforme et les moteurs, l’Allemand a aussi hérité des soucis du Français.



Bien sûr, tous les Grandland ne tombent pas en panne, mais les moteurs Ecotec et Diesel de 130 ch concentrent des défauts sérieux et multiples qui peuvent aller loin. Heureusement, le groupe Stellantis a procédé à des modifications et à des extensions de garantie. Malgré tout, de nombreux propriétaires des modèles Stellantis en ont été victimes et l'on fait savoir à l'image de l'action collective ou de la manifestation devant le siège en Belgique.



Hormis les gros soucis mécaniques, le SUV d’Opel peut aussi agacer ses utilisateurs à cause de soucis électroniques. Si vous convoitez un modèle de seconde main, un suivi complet chez le constructeur est vivement conseillé, d’autant que la liste des rappels est longue.