Ils sont environ 250 propriétaires de Peugeot, Citroën, Opel ou bien DS à s’être tourné vers l’émission « On n’est pas des pigeons » de la chaîne de télévision belge RTBF.

Certains d’entre eux se sont rendus directement devant le siège du groupe afin de « donner un concert hors norme » au volant de leurs voitures. Si le ton du reportage paraît léger et humoristique, le ras-le-bol des propriétaires est bien réel. L’une d’elles n’y va pas par quatre chemins : « Ce sont des escrocs quelque part, on ne peut pas les laisser faire ça, ce n’est pas possible. On ne peut pas continuer à vendre du matériel avec lequel les gens risquent d’avoir un problème ». Ils ont tous un point commun, celui d’avoir choisi un modèle équipé du moteur à essence PureTech (EB2).

Devant le siège du groupe, les propriétaires exigent le remboursement des frais de réparation d’une centaine de clients pour un total de 150 000 €, dossiers à l’appui. Devant leur détermination, ils ont obtenu la promesse que le groupe contactera les clients. Stellantis la tiendra-t-elle ?

Moteur PureTech : les propriétaires manifestent devant le siège belge de Stellantis

En France aussi, la colère est palpable

Les soucis du moteur PureTech ne s’arrêtent pas aux frontières. En juin dernier, Maître Christophe Lèguevaques a lancé une action collective contre Stellantis, à l’image du recours en justice formé par contre Renault au sujet du moteur TCe. Une telle action peut prendre entre quelques mois à plusieurs années.

Les soucis du moteur PureTech ne concernent que les versions turbo (EB2) de 110 et 130 ch. La courroie de distribution demeure le principal problème puisqu’elle se désagrège, peut colmater le circuit de lubrification, voire se rompre. Dans ce cas, le moteur est bon pour la casse. Cette mécanique peut aussi connaître des baisses de puissance ou encore de fortes surconsommations d’huile.