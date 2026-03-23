L’Opel Insignia 2 est-elle l’archétype de la bonne affaire en occasion, ou au contraire à éviter ?
Dates clés
- Juin 2017 : commercialisation de l’Insignia 2 Grand Sport
- Mars 2020 : restylage
- Courant 2022 : arrêt de commercialisation
En bref
FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au printemps 2017 que la marque à l’éclair commercialise l’opus 2 de l’Insignia, la berline haut de gamme de la firme allemande. Son nom, ''Grand Sport''. Avec près de cinq mètres de long, elle se positionne entre les catégories des familiales et des routières. Et bien évidemment, avec le but d’Opel, de s’accaparer des parts sur le marché des modèles premium.
À bord, le confort est de mise. Qu’il s’agisse des passagers avant ou arrière, la place ne manque pas. Sans oublier le coffre, dont les volumes sont dans la moyenne de la catégorie soit de 490 litres à 1 450 litres, banquettes arrière rabattues.
Au niveau mécanique, sous le capot de l’Insignia Grand Sport on trouve des blocs essence dont les puissances s’étendent de 140 ch à 260 ch et des diesels avec des puissances qui vont de 110 ch à 210 ch. Côté finitions, il y en a trois au lancement : Edition, Innovation et Elite. Quelques semaines après la sortie de la berline, c’est au tour du break de voir le jour sous le nom de ''Sport Tourer''. Si la longueur est inchangée, le volume de coffre lui est imposant, allant de 560 litres en configuration 5 places et jusqu’à 1665 litres, banquettes arrière rabattues. Mécaniquement, ce break hérite des blocs essence et diesel de la ''Grand Sport''.
En mars 2020, l’Insignia bénéficie d’un restylage (bouclier avant et arrière, calandre, projecteurs et instrumentation). Sur le plan fiabilité, quelques incidents de parcours ont entaché sa carrière, notamment en diesel et elle a fait l’objet de nombreux rappels. Enfin, côté offre en occasion, ce n’est pas l’euphorie que ce soit chez les professionnels ou les particuliers. La berline domine avec deux fois plus d’annonces et sans surprise, les versions diesels représentent 85 % des propositions.
Sous le capot
En diesel
1.5 : 122 ch
1.6 Ecotech : 110 ch
1.6 CDTi : 136 ch
2.0 CDTi : 170 ch et 174 ch
2.0 D Bi-turbo : 210 ch
En essence
1.5 Ecotech Turbo : 140 ch, 145 ch et 165 ch
1.6 Turbo : 200 ch
2.0 Turbo : 260 ch
L’Opel Insignia 2 A LA LOUPE
Comment vieillit-elle ?
Le bilan est plutôt encourageant. Qu’il s’agisse de la qualité des matériaux à bord ou la précision des assemblages, les reproches sont rares.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
Pas vraiment d’inquiétude à avoir. La plupart des pièces de consommation courantes (plaquettes, disques, embrayage…) se montrent robustes. Certes, leur usure est liée au mode de conduite.
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
C’est sans doute le point négatif de la marque à l’éclair. Les tarifs de la majorité des organes mécaniques se situent au-dessus de la moyenne de celles de la concurrence.
Est-elle chère à entretenir ?
C’est la continuité du coût des pièces de rechange. Le passage en concession se traduit par des factures conséquentes. Fort heureusement, leur endurance, permet d’espacer les rendez-vous au garage.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UNE OPEL INSIGNIA 2 D’OCCASION ?
En diesel
Les tarifs démarrent à 12 000 €-13 000 € pour une Insignia Gran Sport 1.6 CDTi 136 ch âgée de 7-8 ans et de moins de 120 000 km.
Comptez environ 1 000 € de plus pour une Insignia Grand Tourer animée par une motorisation équivalente, âgée de 6-7 ans et ayant parcouru moins de 100 000 km.
En essence
14 000 €, c’est le ticket d’entrée pour acquérir une Insignia Gran Sport 1.5 Turbo 140 ch ou 165 ch âgée de 6-7 ans et affichant moins de 100 000 km au compteur.
Quant à la Gran Tourer, (break) pas la peine de chercher, il n’y en a pas…
Fiabilité
Description :
La mécanique
Injection : sur le 1.5 Turbo 140 ch et 165 ch, on note la présence d’à coups moteur au roulage et à l’accélération. En cause, des injecteurs fragiles qu’il faut remplacer.
Turbocompresseur : sur le 1.6 Diesel 136 ch, il se montre capricieux avec à la clé des pertes de puissance et des à-coups. Son remplacement est nécessaire.
Distribution : sur le 2.0 Diesel 174 ch, on recense de rares cas de chaîne qui devient bruyante et fragile au-delà des 120 000 km. Une casse n’est pas à écarter avec comme conséquence la destruction du moteur.
Embrayage : rares défaillances de la commande hydraulique (émetteur, récepteur) sur le 1.6 diesel 136 ch.
Habitacle
Des cas isolés d’Infiltrations d’eau ont affecté un des modules de gestion électronique. Ce qui se traduit par des dysfonctionnements inopinés de l’alarme voire d’une impossibilité à redémarrer le véhicule.
Rappel de rectification en concession :
- Mars 2023. Freinage d’urgence : sur une série d’Insignia 2 produites du lancement et jusqu’à octobre 2020, une perte de dépression dans le régulateur de pression hydraulique n’est pas à écarter. Le risque : empêcher le déclenchement du freinage d’urgence automatique et augmenter le risque d’accident.
- Octobre 2021. Réservoir à carburant : sur une série d’Insignia, produites entre le 27 août et le 2 septembre 2020 les sangles de maintien du réservoir peuvent être mal montées et provoquer son affaissement. Dès lors, une fuite de carburant peut se produire ainsi qu’un risque d’incendie.
- Octobre 2021. Durit d’huile moteur : sur une série de modèles fabriqués entre mai 2017 et février 2019, la Durit de retour d’huile peut se fissurer et générer des fuites de lubrifiant. En raison de son emplacement proche de l’échappement, cela peut entraîner potentiellement un incendie.
- Décembre 2021. Pédale de freins : sur une série d’Insignia fabriquées entre février et avril 2021, la plaque de la pédale de frein peut se détacher lorsque le pied est en appui dessus. Cela pourrait limiter l’efficacité du freinage et augmenterait le risque d’accident.
- Automne 2018. Verrouillage des portes : sur une série d’Insignia produites du lancement à mars 2018, en raison d’un défaut d’étanchéité au niveau du boîtier électronique de commande de verrouillage, l’humidité peut provoquer un court-circuit. Un risque d’incendie n’est pas à écarter.
LE BILAN
Spacieuse, confortable, bien équipée et proposée à des prix attractifs, cette deuxième génération d’Insignia a certes pas mal d’atouts. Seul regret, elle est peu présente sur le marché de la seconde main et au grand dam des amateurs de break, la déclinaison Gran Tourer est encore plus rare, surtout en essence. Ajoutons également que sa fiabilité n’a pas été exempte d’avaries sans compter les rappels. Alors, à l’heure de l’achat il faudra veiller à ce qu’elle ait bien fréquenté le réseau pour toutes les remises à niveau, factures et carnet d’entretien à l’appui…
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