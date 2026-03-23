En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. C’est au printemps 2017 que la marque à l’éclair commercialise l’opus 2 de l’Insignia, la berline haut de gamme de la firme allemande. Son nom, ''Grand Sport''. Avec près de cinq mètres de long, elle se positionne entre les catégories des familiales et des routières. Et bien évidemment, avec le but d’Opel, de s’accaparer des parts sur le marché des modèles premium.

À bord, le confort est de mise. Qu’il s’agisse des passagers avant ou arrière, la place ne manque pas. Sans oublier le coffre, dont les volumes sont dans la moyenne de la catégorie soit de 490 litres à 1 450 litres, banquettes arrière rabattues.

Au niveau mécanique, sous le capot de l’Insignia Grand Sport on trouve des blocs essence dont les puissances s’étendent de 140 ch à 260 ch et des diesels avec des puissances qui vont de 110 ch à 210 ch. Côté finitions, il y en a trois au lancement : Edition, Innovation et Elite. Quelques semaines après la sortie de la berline, c’est au tour du break de voir le jour sous le nom de ''Sport Tourer''. Si la longueur est inchangée, le volume de coffre lui est imposant, allant de 560 litres en configuration 5 places et jusqu’à 1665 litres, banquettes arrière rabattues. Mécaniquement, ce break hérite des blocs essence et diesel de la ''Grand Sport''.

En mars 2020, l’Insignia bénéficie d’un restylage (bouclier avant et arrière, calandre, projecteurs et instrumentation). Sur le plan fiabilité, quelques incidents de parcours ont entaché sa carrière, notamment en diesel et elle a fait l’objet de nombreux rappels. Enfin, côté offre en occasion, ce n’est pas l’euphorie que ce soit chez les professionnels ou les particuliers. La berline domine avec deux fois plus d’annonces et sans surprise, les versions diesels représentent 85 % des propositions.

Sous le capot

En diesel

1.5 : 122 ch

1.6 Ecotech : 110 ch

1.6 CDTi : 136 ch

2.0 CDTi : 170 ch et 174 ch

2.0 D Bi-turbo : 210 ch

En essence

1.5 Ecotech Turbo : 140 ch, 145 ch et 165 ch

1.6 Turbo : 200 ch

2.0 Turbo : 260 ch

L’Opel Insignia 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Le bilan est plutôt encourageant. Qu’il s’agisse de la qualité des matériaux à bord ou la précision des assemblages, les reproches sont rares.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Pas vraiment d’inquiétude à avoir. La plupart des pièces de consommation courantes (plaquettes, disques, embrayage…) se montrent robustes. Certes, leur usure est liée au mode de conduite.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C’est sans doute le point négatif de la marque à l’éclair. Les tarifs de la majorité des organes mécaniques se situent au-dessus de la moyenne de celles de la concurrence.

Est-elle chère à entretenir ?

C’est la continuité du coût des pièces de rechange. Le passage en concession se traduit par des factures conséquentes. Fort heureusement, leur endurance, permet d’espacer les rendez-vous au garage.