Rappel : freinage défectueux sur plus de 6 000 Opel Insignia

Après quasiment huit décennies passées sous le giron du groupe américain General Motors, Opel est passé, en 2017, dans celui de PSA, devenu depuis Stellantis lors de son rapprochement avec FCA. À l’époque où la marque allemande a été rattachée au consortium français, subsistaient toutefois quelques modèles élaborés avec des composants américains au sein de la gamme, et notamment l’Insignia de deuxième génération.

Baptisé Grand Sport en berline 5 portes, Sports Tourer en break et Country Tourer en crossover, cette rivale de la Peugeot 508 fait aujourd’hui l’objet d’un rappel portant la référence KBT. Sous ce code barbare se cache la nécessité de contrôler et mettre à jour le système de freinage des exemplaires produits entre le 16 juin 2016 et 5 octobre 2020. Dans notre pays, cela correspond à 6 105 véhicules toujours en circulation.

Sur ces autos, le dispositif de compensation du frein hydraulique peut, dans certaines circonstances, ne peut s’activer. Les distances d’arrêt peuvent donc se voir allonger de quelques mètres. Pour y remédier, le réseau est chargé de mettre à jour le module électronique de commande de frein grâce à l’installation d’un nouveau logiciel. Une opération qui ne devrait pas nécessiter l’immobilisation du véhicule durant plus de quelques dizaines de minutes.

Si votre Insignia a été homologuée sous le type CE (case K de la carte grise) e8*2007/46*0264* suivi d’un nombre compris entre 00 et 11, vous devriez, si ce n’est déjà fait, recevoir prochainement un courrier du constructeur vous demandant de prendre rendez-vous sans tarder avec votre concessionnaire.