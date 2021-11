Familiales diesel à moins de 20 000 € : 8 modèles récents à prix cassés !

Acheter un diesel d'occasion : un non-sens ?

Pas écologique, dangereux pour la santé et l'environnement, banni purement et simplement dans certaines grandes métropoles... le diesel est aujourd'hui pointé du doigt. Pire, sa mort est prévue dans seulement quelques années. Signe annonciateur de cette révolution, la disparition, petit à petit, des modèles diesels dans les catalogues des véhicules neufs des constructeurs, au profit des électriques et des hybrides, voire des hydrogènes. Alors, pourquoi faire un sujet sur des modèles diesel et inciter à en acheter un d'occasion ?

Une demande toujours forte en occasion

Les automobilistes qui parcourent 30 000 km, 40 000 km voire plus de 50 000 km par an, sont encore nombreux dans l'hexagone, et ne vivent pas forcément à proximité des grandes villes, dans lesquelles les déplacements peuvent se faire autrement qu'en voiture et surtout, où la vignette Crit'air peut devenir un passeport obligatoire. Compte tenu de ces longues distances parcourues, ils se tournent vers un diesel s'avérant plus économique par rapport à son homologue en essence, plus gourmand d'un carburant encore aujourd'hui plus cher à la pompe, même si les écarts se sont réduits.

Une crise du diesel qui fait baisser les prix en occasion

Bon nombre de propriétaires particuliers et de sociétés de leasing s'en séparent, craignant une plus forte dévaluation à moyen terme, voire une revente presque impossible. Résultat : aujourd'hui l'offre est pléthorique et concurrence oblige, les tarifs sont revus à la baisse, contrairement à ceux des essence qui eux voient leurs décotes stagner ou s'apprécier. Notre enquête nous a permis de constater que des familiales, y compris les marques premium comme Audi et BMW, surtout celles âgées de moins de quatre sont revendues de 50 à 65 % de leur valeur à neuf. De quoi réaliser d'excellentes affaires...

Berline et break, voici 8 modèles et 16 versions d'occasion repérés sur le Net

Pour moins de 20 000 € vous pouvez vous offrir une A4 de 5è génération animée par le TDI 150 ch bien plus fiable que l'ancien 140 ch. De même, vous aurez le choix entre la berline et le break (Avant) pour une différence de prix négligeable. Nous avons repéré une Avant 2.0 TDI 150 Ultra Business Line de première main de janvier 2018 ayant au compteur 88 000 km pour 19 000 €. Neuve, elle valait 40 600 €. Soit une décote de 53 %. En berline, nous avons déniché une 2.0 TDI 150 ch Business Line S-Tronic de mai 2018 avec 90 000 km au compteur pour 19 500 €. Son prix neuf de l'époque : 41 500 €. Soit la même décote que le break.

Chez la marque à l'hélice et avec un peu moins de 20 000 € en poche, vous pourrez vous tourner vers la génération F30 (berline) animée par le 2.0 de 150 ch. Pour 18 000 €, nous avons repéré une 318 D Business Design BVA 8 de février 2018 avec 92 200 km. Une première main garantie 6 mois. Au catalogue du neuf, elle s'affichait à 40 400 €. Soit une décote de 55 %. Mieux, un professionnel propose une version Touring (F 31) 318 D 150 Lounge BVA 8 pour 19 900 €. Elle est de juillet 2019 et a 96 000 km au compteur. Soit une décote de près de 55 %.

La quatrième génération de Mondeo est très présente en seconde main, aussi bien en berline qu'en break SW. Points forts de la marque américaine, un rapport prix-équipement intéressant et une fiabilité mécanique sans histoire. Ainsi, nous avons vu une 2.0 TDCI 150 ch Titanium Business Powershift SW de novembre 2018 avec 76 800 km au compteur mise à prix à 19 000 €. Son prix neuf il y a trois ans était de 40 200 €. Ce qui représente à ce jour une décote de 53 % ! Du côté des berlines, également de bons plans. Un pro met en vente une 2.0 TDCI 150 ch Titanium Powershift d'août 2018 avec 52 700 km au compteur pour 16 900 €. Là, c'est 54 % sous le neuf de l'époque.

Apparue au cours de l'année 2017, la seconde génération de la familiale allemande de la marque à l'éclair, déclinée en berline et break Tourer se montre assez discrète sur le marché du neuf. Effet collatéral, elle affiche des tarifs plus qu'attractifs en seconde main et l'offre est assez généreuse quelle que soit sa carrosserie surtout dans sa version 1.6 136 ch. Ainsi, un concessionnaire propose une Elite BVA Sport Tourer d'avril 2019 avec 82 900 km au compteur pour 16 500 €. Un tarif plus qu'attractif sachant qu’elle valait neuve à l'époque près de 40 000 €. Soit 58 % de décote. Pour seulement 16 000 €, vous pourrez vous tourner vers la berline. Nous avons vu une 1.6 136 ch Innovation Business Auto d'août 2019 avec 48 900 km. Une première main garantie 6 mois. Vendue neuve 35 400 €, c'est donc 55 % de décote.

Aux côtés des marques allemandes, les berlines françaises affichent également des prix relativement bas par rapport à leur jeune âge. Toutefois, chez Peugeot, et pour moins de 20 000 €, il faudra vous tourner vers la génération d'avant 2019. Et les bons plans ne manquent pas. Vu une 508 2.0 150 ch Blue Hdi Allure de novembre 2018 et 67 000 km à 15 500 €. Ce qui représente une décote de 57 % pour une auto de trois ans à peine. Du côté de la 508 SW, un particulier cède un modèle de motorisation et finition identiques. Elle est de mars 2018 et n'a que 53 500 km. Son prix : 17 000 €. Avec une valeur neuve de 37 800 €, elle est vendue 55 % sous le neuf.

Au même titre que sa rivale française, la 508, la Talisman s'affiche sur le marché de l'occasion récente avec des valeurs atteignant les 50-60 % sous le neuf, que ce soit en berline ou break Estate. Et le choix en motorisations est là, avec les déclinaisons 110 ch, 130 ch et 160 ch. Et pourquoi pas viser cette dernière. Pour moins de 17 000 €, nous avons déniché chez un pro une 2.0 160 ch Blue dCi Intens EDC de décembre 2019 avec 86 700 km à 16 900 €, soit 57 % sous le neuf de l'époque.

Et si vous avez besoin de volume, un particulier se sépare de son Estate 1.6 dCi Energy Initiale Paris EDC pour 18 000 €. Il est de mai 2018 et a parcouru 71 000 km. Sa décote : près de 60 % sous le neuf !

Nous parlons ici de la troisième génération. Sous le capot de cette berline, une mécanique d'origine Volkswagen et donc commune aux autres marques du groupe VW (Audi, Seat, Skoda et Volkswagen). Après une période au cours de laquelle la fiabilité était souvent remise en cause (turbos, injecteurs, volants moteurs...) puis le scandale en raison de logiciels trafiqués, pas de quoi s'inquiéter quant à l'achat d'un modèle récent. Dès lors, quelques bonnes affaires sont possibles. Comme cette Superb Combi 2.0 TDI 150 ch SCR Business DSG 7 de février 2019, vendue 59 % sous le neuf soit 19 500 €. C'est une première main garantie 12 mois et qui a parcouru un peu moins de 90 000 km. Le bon plan pour un modèle de même pas trois ans. En berline, un concessionnaire de la marque propose une 1.6 TDI 120 ch SCR Business DSG7 de juin 2019 avec 76 400 km pour 17 800 €. Soit presque 50 % sous le neuf.

Avec cette huitième génération de Passat, Volkswagen frappe fort. Dotée d'une mécanique sans histoire et d'une finition très haut de gamme, cette berline n'a désormais rien à envier à ses cousines et rivales Premium. Et sur le marché de l'occasion, le choix est là. Vu une 2.0 TDI 150 ch Blue motion Confortline Business de juin 2018 avec 80 800 km au compteur à 17 500 €. Sa décote de 53 % sous le neuf en fait une très bonne affaire ! Et pour les fans des ''déménagements le week-end'', un concessionnaire de la marque met en vente une Passat SW 2.0 TDI 150 ch Bluemotion Confortline Business de mars 2018 ayant au compteur 86 800 km pour 17 500 €. Soit une décote de 51 % par rapport au neuf de l'époque.

LE BILAN

Si les détracteurs du diesel applaudissent les engagements du gouvernement visant à son élimination à court terme, que les adeptes de ce carburant se rassurent, le diesel n'est pas mort ! Tout du moins en occasion. Encore aujourd'hui, le parc roulant est composé à 60 % de véhicules fonctionnant au gazole et cette proportion grimpe à 85 % dans le segment des berlines et autres gros SUV. Dès lors, se tourner vers ce carburant n'est pas forcément une hérésie, d'autant qu'on est aujourd'hui, avec la norme Euro6, bien loin des vieux diesels ''qui puent'' et qui ''fument''… !