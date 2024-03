Sélection occasion : une familiale au prix d'une citadine, est-ce possible ?

La catégorie des familiales est en mauvaise posture, malmenée par les SUV. Ces derniers promettent plus d’espace, de modularité, de la polyvalence, tout en séduisant par leur style empreint de solidité.

Résultat, la traditionnelle berline perd inexorablement du terrain, voire disparaît. La gamme Renault, par exemple, ne propose plus de grande berline familiale puisque la Talisman s’en est allée l’année dernière, en toute discrétion.

Ce manque d’intérêt de la part des automobilistes a toutefois un intérêt, celui de voir leur cote se dégrader plus rapidement. Alors, s’offrir une grande berline accueillante et confortable d’occasion revient-il au même prix qu’une « simple » citadine ?

C’est pour répondre à cette question que nous avons sélectionné dix exemples. Pour un même budget, il est bien sûr possible de s’offrir une berline. Cependant, il faut dans la plupart des cas accepter un kilométrage plus élevé, parfois le double.

Un compteur plus garni peut engendrer un entretien plus onéreux avec notamment le remplacement anticipé de l’embrayage ou encore des suspensions. Néanmoins, un exemplaire entretenu en temps et en heure est aussi un gage de meilleure durabilité. Quel que soit le modèle convoité, il est important de privilégier celui qui aura été le mieux soigné.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les familiales choisies sont toutes équipées de moteurs diesel. Si ce carburant est moins privilégié aujourd’hui, le marché de l’occasion a logiquement un train de retard. La plupart de l’offre est constituée de diesel. Nous avons donc choisi de les opposer à des polyvalentes également diesel, même si les versions essence sont bien représentées dans les annonces.

Les plus : design, confort général, comportement routier

Les moins : habitabilité arrière juste, volume de coffre moyen, poids

Ce que l’on peut trouver :

Voici l’exception qui confirme la règle. Est-ce que c'est la C5 qui accuse une forte décote ou la C3 qui conserve des valeurs élevées ? Dans les deux cas, la familiale n’est pas beaucoup plus vieille, ni plus kilométrée. Le confort et l’espace supplémentaires ne coûtent guère plus cher.

La mise de départ pour une C5 de seconde génération est de 4 000 €. Seulement, le compteur affichera facilement 200 000 km.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Citroën C5

Exemples à 7 000 € :

C5 II 1.6 HDi 110 ch Millenium de 2011 et 130 000 km

C3 II 1.4 HDi 68 ch Confort de 2015 et 135 000 km

Exemples à 12 000 € :

C5 II 1.6 e-HDi 115 ch Millenium de 2014 et 80 000 km

C3 III 1.5 BlueHDi 100 Shine Business de 2019 et 84 000 km

Retrouvez les annonces de la Citroën C5 sur La Centrale

Les plus : ligne originale, comportement routier, présentation

Les moins : ergonomie, coffre, suspensions fermes

Ce que l’on peut trouver :

La Citroën DS5 débute à partir de 7 000 € environ en occasion. Néanmoins, il est préférable de dépenser 10 000 € afin de prétendre à un modèle qui n’a pas parcouru trop de kilomètres. À l’inverse de la C5, l’écart avec la citadine DS3 est plus significatif. À noter que pour un budget de 12 000 €, l’écart se resserre, et la DS5 et tout aussi intéressante.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Citroën DS5

Exemples à 10 000 € :

DS5 2.0 HDi 163 ch Sport Chic de 2012 et 170 000 km

DS3 1.6 BlueHDi 120 ch Sport Chic de 2015 et 120 000 km

Exemples à 12 000 € :

DS 5 1.6 BlueHDi 120 ch Be Chic de 2016 et 100 000 km

DS DS3 1.6 BlueHDi 100 ch de 2016 et 84 000 km

Retrouvez les annonces de la Citroën DS5 sur La Centrale

Les plus : espace intérieur, équipement, tenue de route

Les moins : gabarit, ergonomie, suspension pilotée peu convaincante

Ce que l’on peut trouver :

Grâce à son grand volume intérieur, la Mondeo est une familiale accomplie. Seulement, pour un prix équivalent, il faut avoir en tête que le kilométrage sera doublé par rapport à une Fiesta. À noter toutefois que les premiers tarifs sont attractifs (à partir de 5 500 €), au prix toutefois d’un kilométrage plutôt élevé (180 000 km).

Retrouvez la fiche fiabilité de la Ford Mondeo III

Exemples à 10 000 € :

Mondeo III 2.0 TDCi de 140 ch Business Nav de 2014 et 120 000 km

Fiesta V 1.5 TDCi 75 ch Titanium de 2015 et 60 000 km

Retrouvez les annonces de La Ford Mondeo III sur La Centrale

Les plus : prestations, équipements, confort

Les moins : présentation intérieure, rapport habitabilité/encombrement, poids

Ce que l’on peut trouver :

Il est possible de dénicher une Mondeo de quatrième génération sous la barre des 10 000 €, mais elles sont rares et fortement kilométrées. Une rallonge de 2 000 € est nettement plus raisonnable. En revanche, une Fiesta au même prix sera plus récente de trois ans et affichera environ 100 000 km de moins au compteur. L’écart est ici significatif.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Ford Mondeo IV

Exemples à 12 000 € :

Mondeo IV 2.0 TDCi 150 ch Titanium de 2015 et 170 000 km

Fiesta 1.5 TDCi VI 85 ch Titanium de 2019 et 70 000 km

Retrouvez les annonces de la Ford Mondeo IV sur La Centrale

Les plus : espace intérieur, équipement, confort

Les moins : moteur diesel bruyant, comportement peu agile, commande de boîte de vitesses

Ce que l’on peut trouver :

La seconde génération d’Opel Insignia est suffisamment répandue pour trouver chaussure à son pied. Pour un ticket d’entrée de 12 000 €, un exemplaire de six ans et de plus de 100 000 km s’offre à vous. La dernière Corsa sera plus récente et moins kilométrée, mais aussi moins bien équipée.

À partir de 12 000 € :

Insignia Grand Sport 1.6 Diesel 136 ch Innovation de 2018 et 130 000 km

Corsa VI 1.2 100 ch Elegance de 2020 et 70 000 km

Retrouvez les annonces de l'Opel Insignia II Grand Sport sur La Centrale

Les plus : confort, habitabilité, comportement

Les moins : accès au coffre, ergonomie, rangements

Ce que l’on peut trouver :

Très répandue, la Peugeot 508 de seconde génération se déniche à des prix très bas, aux alentours de 5 000 €. Seulement, les exemplaires auront dépassé les 250 000 km. Il est nettement préférable de bénéficier d’un budget minimum de 9 000 €. À ce prix, l’écart de kilométrage par rapport à une 208 diesel n’est pas trop contraignant, de l’ordre de 40 000/50 000 km environ. Paradoxalement, l’effort est beaucoup plus notable lorsque l’on augmente le budget.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Peugeot 508 II

Exemples à 9 000 € :

508 II 1.6 HDi 115 ch Style de 2013 avec 145 000 km

208 I 1.6 e-HDi 92 ch Allure de 2012 et 105 000 km

Exemples à 12 000 € :

508 II 2.0 HDi 150 ch Allure de 2017 et 125 000 km

208 I 1.5 BlueHDi 100 ch GT Line de 2017 et 60 000 km

Retrouvez les annonces de la Peugeot 508 II sur La Centrale

Les plus : qualités routières, équipements, volume intérieur

Les moins : accès au coffre, détails de finition, rayon de braquage

Ce que l’on peut trouver :

Hormis une accessibilité au coffre moyenne dû à son ouverture via une malle, la Talisman est une familiale complète. De plus, elle n’oublie pas pour autant son conducteur grâce à un châssis bien étudié. Comme pour la Peugeot 508, la Talisman ne demande pas un effort très conséquent avec un budget de 10 000 €. En revanche, face à une Clio de dernière génération, vendue 12 000 €, le fossé se creuse face à la Talisman.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Renault Talisman

À partir de 10 000 € :

Talisman 1.5 dCi 110 ch Business de 2016 et 165 000 km

Clio IV 1.5 dCi 90 ch Limited de 2017 et 115 000 km

Exemples à 12 000 € :

Talisman 1.5 dCi 110 ch Intens de 2016 et 110 000 km

Clio V 1.5 dCi 85 ch Business de 2020 et 75 000 km

Retrouvez les annonces de la Renault Talisman sur La Centrale

Les plus : rangements et astuces, volume de coffre, diesel sobre

Les moins : intérieur triste, insonorisation moyenne, place centrale

Ce que l’on peut trouver :

La Skoda Octavia Combi peuple les annonces, c’est pour cela que nous avons choisi la version break pour comparer. En revanche, ce n’est pas le cas de la Fabia. Une enveloppe de 8 500 € suffit pour accéder à cette familiale, mais comme pour les autres exemples, un budget de 10 000 € est conseillé pour éviter un exemplaire « fatigué ». C’est à nouveau avec cette somme qu’une Octavia présente des caractéristiques proches de celles de la Fabia. Si le montant grimpe, ce n’est plus le cas.

Exemples à 10 000 € :

Octavia III Combi 1.6 TDi 105 ch Elegance de 2014 et 150 000 km

Fabia III 1.4 TDi de 90 ch Edition de 2016 et 120 000 km

Exemples à 12 000 € :

Octavia III Combi 1.6 TDi TDi 116 ch Business de 2018 et 140 000 km

Fabia III 1.4 TDi 90 ch Edition de 2016 et 65 000 km

Retrouvez les annonces de la Skoda Octavia III sur La Centrale

Les plus : volume du coffre, habitabilité, qualité de fabrication

Les moins : place centrale, bruit de mobilier, sensations de conduite

Ce que l’on peut trouver :

Pour profiter du grand espace de la Passat pour le même prix qu’une Polo, il faut compter à peu près quatre ans de plus et environ 40 000 km supplémentaires au compteur. À noter que cette génération, qui est davantage une évolution de l’ancien opus, n’est pas énormément représentée sur le marché de la seconde main.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Volkswagen Passat VII

À partir de 10 000 € :

Passat VII 2.0 TDi 140 ch Confortline de 2011 et 140 000 km

Polo V 1.4 TDi 90 ch Lounge de 2015 et 100 000 km

Retrouvez les annonces de la Volkswagen Passat VII sur La Centrale

Les plus : espace à bord, silence, confort

Les moins : intérieur triste, gabarit, châssis peu dynamique Ce que l’on peut trouver :

Avec son gabarit digne d’une routière, la Passat sait recevoir. Elle fait donc payer ses prestations par un kilométrage élevé lorsque le budget se limite à 12 000 €. Une Polo affichera 100 000 km de moins, voilà qui a de quoi faire réfléchir.

Retrouvez la fiche fiabilité de la Volkswagen Passat VIII

Exemples à 12 000 € :

Passat VIII 2.0 TDi 150 ch Confortline Business de 2016 et 170 000 km

Polo V 1.4 TDi de 90 ch Confortline de 2017 et 75 000 km

Retrouvez les annonces de la Volkswagen Passat VIII sur La Centrale

Le bilan

Sans véritablement de surprises, il est possible d’avoir le choix entre une polyvalente et une familiale pour un même budget. Hormis la Citroën C5 par rapport à la C3, les concessions à réaliser sont ailleurs. Modèles moins récents et kilométrage plus élevé sont à accepter pour acquérir une grande berline. Cependant, il s’avère que ces écarts sont moins probants lorsque le budget tourne autour de 10 000 €. Un montant suffisant pour acquérir une occasion en bon état, sans pour autant devoir casser sa tirelire.