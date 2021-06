Fiabilité de la Ford Mondeo 4 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

5. Meilleures versions

En essence, on vous orientera bien vers la version hybride. En effet, ainsi motorisée, la Mondeo est la seule qui soit sobre. Autant, voire plus que les versions diesel. Et c'est surtout en ville que les comparatifs de consommation sont à son avantage. De plus, ce bloc est suffisamment performant, et son agrément n'est pas trop gâché par la boîte CVT, qui n'est bruyante que si on met vraiment le pied au plancher. Les propriétaires en sont en tout cas ravis.

En Diesel : IV SW 2.0 TDCI 180 VIGNALE POWERSHIFT

En diesel, le 2.0 TDCI est très recommandable. Et sa version 180 ch est un bon compromis, face au 210 ch bi-turbo inutile, et au 150 ch qui ne démérite pas, mais un peu plus léger quand on roule chargé. La consommation moyenne n'est pas exceptionnelle, mais ne fait pas pousser des hauts cris non plus. Les atouts sont ailleurs : confort, insonorisation, équipement fourni, bonne sono si on a la surmonte Sony. Une redoutable voyageuse en tout cas, à prix corrects sur le marché. Et la fiabilité globale est bonne.

Commercialisation : 2015

Puissance fiscale : 10

Puissance réelle : 180

Emission de CO2 : 134 g/km